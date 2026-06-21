  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Holger Rune : «Là c'est un moment vraiment dur»

Gregoire Galley

21.6.2026

Sa rupture du tendon d'Achille gauche en octobre a été «un moment vraiment dur» pour le Danois Holger Rune, qui ne cesse de reporter son retour à la compétition mais assure à l'AFP garder «une grande confiance» dans sa capacité à se relancer.

Holger Rune ne cesse de reporter son retour à la compétition.
Holger Rune ne cesse de reporter son retour à la compétition.
ats

Agence France-Presse

21.06.2026, 23:08

«Avant, j'avais peut-être des petits problèmes et j'en faisais toute une affaire. Là c'est un moment vraiment dur et c'est dur de revenir après ça. Mais j'ai toujours une grande confiance dans ma capacité à rebondir après n'importe quoi», explique le joueur de 23 ans.

Forfait il y a quelques jours pour Wimbledon, il assure que «les choses évoluent bien» mais ne s'avance pas pour la suite. «Quand je me sentirai prêt, je reviendrai», avance-t-il en marge du gala de Patrick Mouratoglou à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) pour la fondation Champ'Seed, qui avait soutenu ses tout débuts comme pour d'autres graines de champions comme Stefanos Tsitsipas ou Coco Gauff.

«Je veux revenir meilleur qu'avant, pas seulement comme j'étais avant», explique-t-il. «Comme je reviens de blessure, je ne ressens pas de pression, je veux juste y aller et me faire plaisir et essayer d'être la bête la plus féroce que je peux».

Mais sans forcer autant non plus, lui qui regrette d'avoir enchaîné l'an dernier l'US Open, l'entraînement à Monaco et la Coupe Davis sur terre battue, puis la Laver Cup sur dur à San Francisco, le Japon, la Chine et enfin Stockholm, où il s'est blessé en demi-finale.

Domination

«Tout d'une traite c'était trop pour moi et je pense qu'à la fin mon corps a trouvé la réponse», explique Rune, qui a tiré de nombreux enseignements de sa longue convalescence, marquée par trois mois dans un centre spécialisé au Qatar.

«Donc maintenant je pense que nous allons être très strictes, surtout cette année», promet-il, en mettant l'accent sur les tournois du Grand chelem et Masters 1.000. «J'ai gagné des 250, j'ai gagné des 500. J'ai gagné un 1.000 aussi (Paris-Bercy en 2022) mais c'est à ce niveau-là que je veux jouer».

Et la domination de Jannick Sinner et Carlos Alcaraz ne l'impressionne pas: «Je sais que je peux les battre tous les deux. Je l'ai fait. La dernière fois que j'ai joué contre Carlos, j'ai gagné. Il faut juste que j'apprenne comment le faire chaque semaine».

Pour Mouratoglou, qui l'a vu grandir, puis a été un temps son entraîneur et reste très proche, c'est l'une des principales qualités de Rune: «Il n'y a pas eu un match où je me suis dit qu'il pensait que le mec en face était plus fort que lui. C'est le truc de sa vie, il est passionné par le tennis et il y croit à 2.000 %».

Les plus lus

La délégation iranienne quitte le Bürgenstock après un propos «insultant» de Trump
La Belgique se casse les dents sur la défense iranienne
«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
«J’ai passé des jours difficiles» - Lionel Messi fend l’armure
Canicule : tout ce qu'il faut faire (et éviter) à chaque heure de la journée
L'équipe de Suisse reçoit la visite d’un invité de marque