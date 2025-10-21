  1. Clients Privés
Tennis Des nouvelles de Holger Rune après sa grave blessure

ATS

21.10.2025 - 20:25

Holger Rune (ATP 10) a annoncé mardi avoir subi une opération du tendon d'Achille gauche. Le Danois s'était blessé samedi en demi-finale du tournoi de Stockholm.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.10.2025, 20:25

«Bonjour à tous. L'opération s'est vraiment bien passée aujourd'hui (...) Je vous tiendrai au courant de mon rétablissement», a écrit en début de soirée le champion de 22 ans sur son compte Instagram. Son message est accompagné d'une photo du joueur, souriant et le pouce levé, allongé sur son lit à l'hôpital.

Opposé au Français Ugo Humbert en Suède, Rune avait été stoppé net sur une course anodine, alors qu'après avoir empoché le premier set il jouait une balle de break en sa faveur à 2-2 dans la seconde manche. Il avait quitté le court sur une jambe, soutenu par deux personnes de l'encadrement médical du tournoi.

Terribles images en tennis. Une des têtes d’affiche des Swiss Indoors se blesse gravement

Terribles images en tennisUne des têtes d’affiche des Swiss Indoors se blesse gravement

Avant sa grave blessure, Rune avait enchaîné les bons résultats depuis le début de l'automne, avec un quart de finale au tournoi ATP 500 de Tokyo suivi d'une demi-finale au Masters 1000 de Shanghai. Il semblait bien parti pour rallier la finale à Stockholm, menant 6-4 2-2 en demie avant son abandon.

Ces bons résultats lui avaient valu de réintégrer le Top 10, dont il était sorti depuis mi-août, au dernier classement ATP publié lundi.

