Open d'Australie Hommage grandiose et feux d’artifice : Melbourne a célébré Federer !

Arthur Rappaz

17.1.2026

À la veille du coup d’envoi du tournoi officiel, était organisé un «showmatch» de légendes du tennis, auquel Roger Federer a pris part. Les organisateurs du tournoi en ont profité pour produire de magnifiques adieux à l’un des plus grands champions de l’histoire de l’Open d’Australie, offrant une introduction idyllique au lancement de la compétition.

Rédaction blue Sport

17.01.2026, 21:20

17.01.2026, 21:38

Au milieu d’une Rod Laver Arena pleine à craquer, sur une estrade installée au centre du court, Roger Federer, tout sourire, contemplait l’immense hommage rendu par le public australien à sa carrière, à l’Open d’Australie comme ailleurs. Il faut concéder que les Australiens ont sorti le grand jeu : un spectacle de feux d’artifice à l’américaine, à la suite d'un «showmatch» entre légendes, suivi d’une ovation généralisée. Star sous les projecteurs, le Bâlois n’a pu que remercier l'ensemble de l'audience. 

Open d'Australie. À 44 ans, Federer reprend la raquette et écoeure Casper Ruud

Open d'AustralieÀ 44 ans, Federer reprend la raquette et écoeure Casper Ruud

Le match d’exhibition qui précédait fut d’ailleurs l’occasion pour les fans de contempler plusieurs figures mythiques du sport de la balle jaune s’affronter simultanément. On put notamment y voir Federer discuter sur le banc et échanger des balles avec l’Australienne Ashleigh Barty, ou encore avec le non moins célèbre Américain, Andre Agassi. Face à eux se tenaient deux autres pontes du tennis australien, Patrick Rafter et Lleyton Hewitt, peut-être une façon, pour les «Aussie», de rappeler que «Rodgeur», par ses parcours en Australie, leur appartenait un peu.

La soirée fut également marquée par l’apparition anticipée de Novak Djokovic sur le bord des courts, que le Bâlois alla d’ailleurs saluer en plein match, sous les applaudissements nourris du public. En bref, tous les ingrédients étaient réunis pour raviver, avec nostalgie, le souvenir d’une ère du tennis qui a durablement marqué les esprits des fans.

Open d'Australie. Un 25e Grand Chelem ? «J'ai toujours mes chances», assure Djoko

Open d'AustralieUn 25e Grand Chelem ? «J’ai toujours mes chances», assure Djoko

Les exhibitions terminées et l’hommage à Federer rendu, les fans de tennis vont désormais entrer dans le vif du sujet, avec le lancement du tournoi principal dès demain.

