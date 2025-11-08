Marc-Andrea Hüsler a cueilli le titre en double samedi dans le Challenger de Matsuyama au Japon. Le gaucher zurichois était associé cette semaine à l'Américain Garrett Jones.

Marc-Andrea Hüsler sacré en double au Challenger de Matsuyama. KEYSTONE

La paire helvético-américaine s'est imposée 6-3 6-4 en finale face aux têtes de série no 1 du tableau, les Néo-Zélandais Finn Reynolds et James Watt. Pour Marc-Andrea Hüsler, il s'agit du deuxième titre de l'année après celui conquis ce printemps en simple à Morelos au Mexique, également dans un Challenger.

Le Zurichois de 29 ans, 258e mondial en simple, va gagner une centaine de places dans la hiérarchie en double pour se retrouver aux alentours du 275e rang dans la spécialité lundi. Son dernier sacre en double remontait à l'édition 2021 de l'ATP 250 de Gstaad, où il avait triomphé au côté du Bernois Dominic Stricker.