Marc-Andrea Hüsler et Dylan Dietrich se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi ATP Challenger 125 de Zoug. Dominic Stricker est également toujours en lice.

Marc-Andrea Hüsler, qui, avec une 47e place comme meilleur classement ATP, est le Suisse le plus expérimenté du tournoi, a ouvert le bal. Bénéficiaire d’une wild card et disputant à Zoug le dernier tournoi de sa carrière, il s’est imposé face à l’Argentin Juan Bautista Torres 6-2 7-5. Dès le premier tour, il avait éliminé Roberto Carballes Baena, tête de série no 4.

Dylan Dietrich s’est lui aussi qualifié pour les quarts de finale. Celui qui évolue au niveau universitaire aux États-Unis et qui a également intégré le tableau principal grâce à une wild card, a battu Max Alcala Gurri (ESP) 6-3 6-3. Auparavant, il avait déjà éliminé en trois sets Tomas Barrios Vera (CHI), tête de série no 2.

Dans la soirée, deux autres Suisses étaient en lice: Dominic Stricker, vainqueur du tournoi en 2022, affronte Norbert Gombos (SVK) après sa victoire face à Francesco Passaro (ITA), tête de série no 5. Mika Brunold, issu des qualifications, s'est incliné face à Harold Mayot (FRA), tête de série no 8 et finaliste de l’année dernière. Jerome Kym a aussi été éliminé: le vainqueur du tournoi en 2024 s’est incliné mercredi face à Philip Henning (RSA) sur le score de 5-7 6-4 0-6.

Les quarts de finale de vendredi débuteront à 13h. Hüsler affrontera le vainqueur du match Stricker-Gombos, tandis que Dietrich se mesurera à Mayot.