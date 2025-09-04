  1. Clients Privés
US Open Humiliée à Wimbledon, Anisimova prend sa revanche sur Swiatek

ATS

4.9.2025 - 05:48

Humiliée 6-0 6-0 par Iga Swiatek (no 2) en finale de Wimbledon, Amanda Anisimova (no 8) a pris sa revanche mercredi en quart de finale de l'US Open.

Keystone-SDA

04.09.2025, 05:48

04.09.2025, 07:28

L'Américaine, qui a battu la Polonaise 6-4 6-3, affrontera Naomi Osaka (no 23) pour une place en finale.

«C'est vraiment un rêve de pouvoir revenir de cette façon après Wimbledon», a commenté Amanda Anisimova après son succès. «J'ai travaillé vraiment dur pour me remettre sur les rails. Je suis entrée dans le match sans la moindre appréhension», a-t-elle reconnu.

Dès les premiers échanges, l'Américaine a proposé un jeu très appliqué, face à une Iga Swiatek empruntée et trahie par sa mise en jeu (50% de premières balles passées). Sextuple lauréate en Grand Chelem, la Polonaise a aussi péché sur les points importants.

Amanda Anisimova se frottera jeudi soir à Naomi Osaka, laquelle s'est imposée 6-4 7-6 (7/3) devant la Tchèque Karolina Muchova (no 11), La Japonaise jouera sa première demi-finale majeure depuis son quatrième sacre en Grand Chelem, à l'Open d'Australie 2021.

Une statistique montre l'ampleur de la tâche qui attend Amanda Anisimova face à l'ex-no 1 mondial, qui n'a pas conquis de titre depuis sa maternité: Naomi Osaka a remporté à chaque fois le titre lorsqu'elle a dépassé le stade des quarts de finale en Grand Chelem.

US Open. Aryna Sabalenka en demi-finales sans le moindre coup de raquette

US OpenAryna Sabalenka en demi-finales sans le moindre coup de raquette

«Beaucoup de travail»

«Il y a eu beaucoup de travail que vous n'avez pas vu», a expliqué Naomi Osaka au sujet de son retour au plus haut niveau. «C'est comme un rêve devenu réalité», a souligné la lauréate des éditions 2018 et 2020, qui a su faire la différence en fin de premier set.

Entre les deux manches, Karolina Muchova s'est absentée lors d'un temps mort médical, pour revenir avec un imposant bandage sur la cuisse gauche. Même si la Tchèque n'a pas semblé limitée dans ses déplacements par la suite, elle a plusieurs fois grimacé.

