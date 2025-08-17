  1. Clients Privés
Tennis Iga Swiatek s’offre une première finale à Cincinnati

ATS

17.8.2025 - 21:48

La Polonaise Iga Swiatek (WTA 3) s'est qualifiée pour la première fois pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Ceci grâce à un succès 7-5 6-3 contre la Kazakhe Elena Rybakina dimanche.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.08.2025, 21:48

17.08.2025, 23:37

Swiatek, titrée à Wimbledon en juillet, affrontera lundi en finale l'Italienne Jasmine Paolini (29 ans, 9e), qui est venue à bout 6-3, 6-7 (2/7), 6-3 de la Russe Veronika Kudermetova (28 ans, 36e) dimanche.

En cas de succès en finale, Swiatek, qui vise un 11e titre en tournoi WTA 1000, redeviendrait no 2 mondiale à la place de Coco Gauff mais derrière Aryna Sabalenka, sortie par Rybakina en quarts de finale dans l'Ohio.

Cincinnati. Elena Rybakina expédie la no 1 mondiale hors des courts

CincinnatiElena Rybakina expédie la no 1 mondiale hors des courts

Menée 5-3 dans la première manche, Swiatek a réussi à inverser la tendance en accélérant son jeu avant de maîtriser le second set, ne concédant au total qu'un seul break dans la rencontre (3 balles de break sauvées).

