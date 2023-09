Iga Swiatek a perdu gros dimanche soir sur le Arthur Ashe Stadium ! Battue 3-6 6-3 6-1 par Jelena Ostapenko (no 20), la Polonaise a laissé filer son titre et sa place de no 1 mondiale.

Jelena Ostapenko reaches the #USOpen quartefinals for the first time in her career! pic.twitter.com/QzSWObVJYE — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2023

Cette défaite en huitième de finale de la «patronne» bouleverse la donne. Coco Gauff se profile désormais comme la grande favorite à condition toutefois qu’elle parvienne à contenir mardi la puissance de Jelena Ostapenko. La Lettonne a, en effet, produit un grand tennis après la perte du premier set pour rappeler que le titre remporté à Roland-Garros en 2017 – notamment grâce à sa victoire sur Timea Bascinszky en demi-finale – n’est peut-être pas uniquement dû au fruit du hasard.

Par ailleurs, Aryna Sabalenka pourra évoluer désormais l’esprit libre. La Championne d’Australie est assurée de devenir no 1 mondiale lundi prochain à la faveur de sa qualification pour les quarts de finale. La Bélarusse affronte la Russe Daria Kasatkina (no 13) ce lundi soir. En cas de succès, sa route croisera celle de la gagnante de la rencontre entre Jessica Pegula (no 3) et Madison Keys (no 17).

Quant à Iga Swiatek, elle peut maudire le sort qui lui a réservé un huitième de finale contre sa «bête noire». Jelena Ostapenko mène, en effet, 4-0 dans ses face-à-face avec la Polonaise après ce match de New York. Aucune autre joueuse du Circuit n’a battu Iga Swiatek à quatre reprises...

ATS