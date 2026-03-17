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Tennis Il donnait des conseils liés au dopage : un ex-joueur condamné

Nicolas Larchevêque

17.3.2026

L'Australien Marinko Matosevic, ancien 39e mondial devenu entraîneur, a été condamné mardi à quatre ans de suspension pour dopage pour des infractions commises entre 2018 et 2020, a annoncé l'Agence internationale pour l'intégrité dans le tennis (Itia).

Marinko Matosevic avait affronté Roger Federer à l’US Open en 2014.
Marinko Matosevic avait affronté Roger Federer à l’US Open en 2014.
imago/UPI Photo

Agence France-Presse

17.03.2026, 17:24

Après avoir nié les faits, Matosevic (40 ans) a finalement admis un dopage sanguin. Il a été reconnu coupable de cinq infractions, y compris d'avoir «aidé un autre joueur à recourir au dopage sanguin».

Selon l'accusation, il a «donné des conseils à d'autres sur la façon d'éviter des contrôles positifs ainsi que sur l'usage et la possession de clenbutérol, une substance interdite» de la catégorie des anabolisants, selon l'Itia.

Tous liens liés au tennis interdits

Matosevic a joué les quatre tournois du Grand Chelem dans sa carrière, durant laquelle il s’est notamment incliné contre Roger Federer au 1er tour de l’US Open en 2014. Il a été récemment l'entraîneur de joueurs australiens comme Chris O'Connell et Jordan Thompson qui ne sont pas inquiétés dans l'affaire.

Il est interdit d'accès à tout tournoi ou événement lié à l'Itia comme les tournois ATP et WTA, jusqu'à 2030. Il n'est plus autorisé non plus à entraîner.

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