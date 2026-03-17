L'Australien Marinko Matosevic, ancien 39e mondial devenu entraîneur, a été condamné mardi à quatre ans de suspension pour dopage pour des infractions commises entre 2018 et 2020, a annoncé l'Agence internationale pour l'intégrité dans le tennis (Itia).

Marinko Matosevic avait affronté Roger Federer à l’US Open en 2014. imago/UPI Photo

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Après avoir nié les faits, Matosevic (40 ans) a finalement admis un dopage sanguin. Il a été reconnu coupable de cinq infractions, y compris d'avoir «aidé un autre joueur à recourir au dopage sanguin».

Selon l'accusation, il a «donné des conseils à d'autres sur la façon d'éviter des contrôles positifs ainsi que sur l'usage et la possession de clenbutérol, une substance interdite» de la catégorie des anabolisants, selon l'Itia.

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Matosevic a joué les quatre tournois du Grand Chelem dans sa carrière, durant laquelle il s’est notamment incliné contre Roger Federer au 1er tour de l’US Open en 2014. Il a été récemment l'entraîneur de joueurs australiens comme Chris O'Connell et Jordan Thompson qui ne sont pas inquiétés dans l'affaire.

Il est interdit d'accès à tout tournoi ou événement lié à l'Itia comme les tournois ATP et WTA, jusqu'à 2030. Il n'est plus autorisé non plus à entraîner.