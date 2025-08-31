Leandro Riedi jouera un inattendu 8e de finale lundi à l'US Open. C'est la récompense de sa persévérance et de sa capacité à souffrir, des qualités qu'il partage avec son compatriote Jérôme Kym, lequel a été stoppé au 3e tour à New York.

Personne ne veut gagner de cette manière, et peut-être encore moins Leandro Riedi. Le visage déformé par la douleur et les larmes coulant sur ses joues, Kamil Majchrzak a jeté l'éponge face au Zurichois samedi au 3e tour à Flushing Meadows.

Après seulement 29 minutes, Leandro Riedi est devenu le joueur le plus mal classé à atteindre les 8es de finale d'un tournoi majeur depuis l'édition 2002 de Wimbledon (Richard Krajicek, alors 1093e mondial). Une performance qui lui permettra de gagner quelque 270 places dans la hiérarchie pour se retrouver aux alentours du 165e rang du classement ATP.

Mais Riedi n'avait pas envie de se réjouir après avoir vu l'abandon de son adversaire. Si quelqu'un peut se mettre à la place du Polonais, 8e de finaliste à Wimbledon, c'est bien lui. Cela fait presque exactement un an qu'il a été contraint à l'abandon face à Jérôme Kym lors des qualifications de l'US Open. Son genou opéré, il s'est retrouvé pour huit mois au repos forcé, alors qu'il était aux portes du top 100 (117e en août 2024).

«Ses problèmes étaient encore plus grands»

Douze mois plus tard, le Zurichois de 23 ans écrit un véritable conte de fées à New York, en ayant conjuré le mauvais sort dans les qualifications. Après sa victoire au 1er tour, il a répondu en souriant à la remarque de Keystone-ATS selon laquelle il n'avait jamais eu l'air aussi en forme: «Pendant que je ne pouvais pas jouer au tennis, j'ai eu beaucoup de temps pour travailler sur mon physique.»

Il en a eu besoin pour remonter un retard de handicap de deux sets à zéro au 2e tour contre la tête de série no 19 Francisco Cerundolo. Une victoire qui a laissé des traces: dès les premiers échanges contre Majchrzak, il est apparu évident qu'aucun des deux joueurs n'était en pleine possession de ses moyens. «J'avais mes soucis, mais j'ai remarqué que ses problèmes étaient encore plus grands», a concédé Riedi au micro de SRF. C'est pourquoi il s'est dit: «Maintenant, il faut serrer les dents.»

Et cela a payé: à 5-3 en faveur du finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020, Kamil Majchrzak a dû jeter l'éponge, victime d'une déchirure à une côte. «Tu ne veux évidemment jamais gagner de cette manière», a compati Leandro Riedi, qui savoure tout de même pleinement le fait de se retrouver en deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem.

Emulation

Le Zurichois est aussi particulièrement heureux qu'un compagnon d'infortune, Jérôme Kym, ait réussi à percer dans le même tournoi. A Wimbledon, il s'était également qualifié pour le tableau principal, en tant que seul Suisse, et avait perdu au 1er tour.

«Cette fois-ci, j'ai pu trinquer avec Jérôme», a-t-il révélé. Les deux hommes logent dans le même hôtel de Manhattan. L'Argovien Kym, d'un an son cadet, a lui aussi été régulièrement freiné par de graves blessures et a été récompensé de sa persévérance.

Lorsque Riedi – qui sera plus riche d'environ 400'000 dollars (avant impôts) grâce à cette place en 8es de finale – revient sur les derniers mois et années, il constate: «Si tu travailles dur et que tu restes positif, tu peux revenir plus fort». Cela vaut également pour Kym.

Le Zurichois doute en revanche qu'il puisse revenir plus fort lundi. D'une part, son adversaire des 8es de finale, le no 8 mondial Alex De Minaur, est un adversaire bien plus coriace. D'autre part, les six matches disputés jusqu'à présent à New York ont fait des ravages.

Leandro Riedi admet que sa jambe gauche le fait souffrir à chaque tour, ce qui n'est pas idéal. Mais pas question pour lui de songer à un forfait: «Je serai certainement sur le court», assure-t-il. «C'est un Grand Chelem, il faudrait m'emmener à l'hôpital pour que j'abandonne».