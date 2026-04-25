Il se roule par terre de douleur avant de se hisser au troisième tour !

Le Français Terence Atmane, qui se roulait pourtant à terre de douleurs quelques minutes avant, a réussi à éliminer son compatriote Ugo Humbert samedi au deuxième tour du tournoi Masters 1000 de Madrid 7-6 (7/3), 7-6 (7/5).
Atmane (47e mondial) semblait en route vers la victoire, menant 5-3 service à suivre dans la deuxième manche, lorsqu'il a commencé à grimacer puis à se tordre de douleur en se tenant la jambe droite, peut-être victime de crampes.
Mais au lieu de profiter de la situation, Humbert a été totalement déstabilisé et s'est laissé entraîner dans un tie-break en multipliant les fautes, alors que son adversaire tentait de s'accrocher, quitte à servir à la cuillère.
Mené 4-2 dans le tie-break, Atmane s'est effondré sur le court et s'est roulé de douleur dans la terre battue avant le changement de côté. Il a perdu le point suivant mais n'a pas abandonné pour autant.
Au contraire, profitant du désarroi d'Humbert, il a marqué les cinq derniers points, concluant sur une nouvelle balle trop longue de l'ancien N.1 français (34e mondial).
Atmane, 24 ans, défiera au tour suivant le vainqueur du match entre l'Allemand Alexander Zverev, numéro 3 mondial et tête de série N.2, et l'Argentin Mariano Navone (45e).