Il se roule par terre de douleur avant de se hisser au troisième tour !

Le Français Terence Atmane, qui se roulait pourtant à terre de douleurs quelques minutes avant, a réussi à éliminer son compatriote Ugo Humbert samedi au deuxième tour du tournoi Masters 1000 de Madrid 7-6 (7/3), 7-6 (7/5).

Agence France-Presse Clara Francey

Atmane (47e mondial) semblait en route vers la victoire, menant 5-3 service à suivre dans la deuxième manche, lorsqu'il a commencé à grimacer puis à se tordre de douleur en se tenant la jambe droite, peut-être victime de crampes.

Mais au lieu de profiter de la situation, Humbert a été totalement déstabilisé et s'est laissé entraîner dans un tie-break en multipliant les fautes, alors que son adversaire tentait de s'accrocher, quitte à servir à la cuillère.

Mené 4-2 dans le tie-break, Atmane s'est effondré sur le court et s'est roulé de douleur dans la terre battue avant le changement de côté. Il a perdu le point suivant mais n'a pas abandonné pour autant.

Au contraire, profitant du désarroi d'Humbert, il a marqué les cinq derniers points, concluant sur une nouvelle balle trop longue de l'ancien N.1 français (34e mondial).

𝐋𝐔𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 : Atmane, diminué par d'énormes crampes avant le tie-break, qu'il a interrompu à plusieurs reprises en raison de fortes douleurs, s'impose finalement contre Humbert 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/UBrXVZDevb — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 25, 2026

Atmane, 24 ans, défiera au tour suivant le vainqueur du match entre l'Allemand Alexander Zverev, numéro 3 mondial et tête de série N.2, et l'Argentin Mariano Navone (45e).