Toujours aussi implacable, Iga Swiatek (WTA 2) s'est hissée dans le dernier carré de l'Open d'Australie sans lâcher le moindre set.

La Polonaise affrontera Madison Keys (WTA 14) jeudi pour une place en finale, l'autre demi-finale mettant aux prises Aryna Sabalenka et Paula Badosa.

Les tours se suivent et se ressemblent pour Iga Swiatek: systématiquement lauréate en deux manches de ses matches depuis le début du tournoi, elle a poursuivi sur sa lancée en quarts de finale contre l'Américaine Emma Navarro mercredi (6-1 6-2). Elle a perdu seulement 14 jeux dans ses six premiers matches...

«C'était beaucoup plus difficile que ce que le score le suggère», a commenté la Polonaise. «Emma est une battante. Je suis heureuse d'avoir gagné ces jeux serrés, c'est ce qui a fait la différence», a-t-elle estimé.

Swiatek atteint le dernier carré à Melbourne pour la deuxième fois, trois ans après sa première demi-finale. Etre de retour à ce niveau est «génial», mais «je vais me battre pour aller plus loin», a prévenu la Polonaise, qui mène 4-1 dans son face-à-face avec sa prochaine adversaire Madison Keys.

Finaliste de l'US Open 2017 et désormais triple demi-finaliste à Melbourne (2015, 2022, 2025), Madison Keys s'était imposée 3-6 6-3 6-4 devant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 27) plus tôt dans la journée. Après la perte du premier set, «j'ai senti que je devais jouer de façon un peu plus agressive. Elle contrôlait beaucoup de points et me faisait courir», a lâché l'Américaine après sa victoire.