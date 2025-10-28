  1. Clients Privés
Tennis «Impossible» d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner

ATS

28.10.2025 - 17:05

Jannik Sinner (ATP 2) pense qu'il lui sera «impossible» de finir l'année en tant que numéro 1 mondial. L'Italien a été détrôné en septembre par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner face à la presse à Paris.
Jannik Sinner face à la presse à Paris.
ATS

Keystone-SDA

28.10.2025, 17:05

28.10.2025, 17:09

«C'est impossible. Honnêtement, je n'y pense pas pour le moment, ça sera un objectif pour l'année prochaine», a déclaré l'Italien en conférence de presse avant son entrée en lice au Masters 1000 de Paris. Avec moins de 1000 points de retard, Sinner peut théoriquement doubler Alcaraz s'il remporte le tournoi parisien et que l'Espagnol est rapidement éliminé.

Mais il devra ensuite défendre 1500 points au Masters de Turin, qu'il avait remporté en 2024 là où son rival s'était fait éliminer dès les phases de poules. L'issue du duel pour la place au sommet de la hiérarchie mondiale «n'est pas entre mes mains», a soutenu Sinner.

«Si je regarde ma saison dans son ensemble, nous avons accompli des choses incroyables et mon seul souhait est de terminer l'année de la meilleure manière possible», a conclu le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier et de Wimbledon en juillet. Même s'il n'a «pas eu beaucoup de temps pour récupérer» de la finale de l'ATP 500 de Vienne, gagnée dimanche malgré des crampes au troisième set, Sinner a assuré se sentir bien physiquement.

Vienne. Jannik Sinner renverse Alexander Zverev en finale

VienneJannik Sinner renverse Alexander Zverev en finale

