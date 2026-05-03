Après Paris fin 2025, puis Indian Wells, Miami et Monte-Carlo cette année, le N.1 mondial Jannik Sinner a remporté dimanche à Madrid son cinquième Masters 1000 consécutif, une première, en surclassant en finale l'Allemand Alexander Zverev (3e) 6-1, 6-2.

CHAMPION IN MADRID 🇪🇸🤩



The moment @janniksin wrote a new chapter in tennis history by winning his fifth consecutive ATP Masters 1000 title!#MMOpen pic.twitter.com/Yoc4RDj6xT — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2026

Agence France-Presse Melchior Cordonier

L'Italien de 24 ans décroche sa première victoire à la Caja Magica et son deuxième titre d'affilée sur terre battue, faisant de lui l'ultra-favori à Roland-Garros (24 mai-7 juin), où le double tenant du titre Carlos Alcaraz sera absent en raison d'une blessure au poignet droit.

Mais ce sacre à Madrid constitue donc un record: aucun joueur n'avait remporté cinq Masters 1000 consécutivement jusqu'ici. Sinner compte désormais 28 victoires de rang dans les tournois de cette catégorie, avec seulement deux sets concédés (56-2).

Le quadruple lauréat en Grand Chelem marche sur l'eau en ce debut de saison puisqu'il est invaincu depuis désormais 23 matches et compte déjà 4 titres en Masters 1000, une performance qui n'avait pas été réalisée depuis Novak Djokovic en 2016 (4 sur toute la saison).

Il a battu dimanche pour la 9e fois d'affilée Alexander Zverev, double vainqueur à Madrid (2018 et 2021), et pour la 4e fois de la saison (demi-finale à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo).

Comme souvent, Sinner s’est montré très agressif au retour et Zverev n'a jamais existé. Mené 5 jeux à 0 après seulement 17 minutes, l’Allemand de 29 ans a manqué des points faciles, à l’image de ces deux volées mal jaugées alors que le court était grand ouvert.

Zverev s’est offert un bref sursis en décrochant son premier jeu (5-1) avant que l’Italien ne valide la première manche par un ace (le 4e).

L'Allemand a permis à Sinner de breaker très vite pour mener 2 jeux à 1 après un revers croisé largement dehors. L'Italien a bouclé son impressionnante démonstration en 57 minutes.

Madrid était le dernier tournoi où l'Italien n'avait aucun point à défendre (il avait été suspendu trois mois par l'antidopage l'an dernier). Il est engagé au Masters 1000 de Rome (6-17 mai), où il avait été battu en finale par Carlos Alcaraz lors de la dernière édition.