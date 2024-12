Des temps morts tactiques seront autorisés lors des matches de double mixte de la prochaine United Cup qui ouvre la saison, ont annoncé l'ATP et la WTA. Il s'agit d'une première au plus haut niveau pour le tennis.

Des temps morts tactiques seront possibles lors de la prochaine United Cup, où jouera Belinda Bencic. ATS

AFP ATS

La nouvelle règle permettra à un joueur ou à un capitaine de demander un temps mort de 60 secondes pour se concerter sur la stratégie en appuyant sur un gros buzzer rouge installé dans la zone de l'équipe au bord du court. Une utilisation par match sera autorisée, et les matches de simple ne seront pas concernés.

«Les temps morts marquent une pause dans le jeu, c'est l'occasion pour les équipes de discuter de tactique et de stratégie et de changer potentiellement la dynamique d'un match», a déclaré Stephen Farrow, directeur de la United Cup. «Nous sommes impatients de voir comment les meilleurs joueurs de tennis du monde et leurs équipes utiliseront ce nouvel outil», a-t-il expliqué.

La United Cup, qui compte 18 équipes dont la Suisse, donnera le coup d'envoi de la saison 2025, du 27 décembre au 5 janvier à Perth et à Sydney, et constituera une préparation en vue de l'Open d'Australie à Melbourne, premier tournoi du Grand Chelem. Chaque équipe est composée de trois hommes et de trois femmes.