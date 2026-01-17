  1. Clients Privés
Open d'Australie Un 25e Grand Chelem ? «J’ai toujours mes chances», assure Djoko

ATS

17.1.2026 - 08:33

A 38 ans, Novak Djokovic aborde l'Open d'Australie qui débute dimanche à Melbourne avec confiance mais prudence. Il vise toujours un 25e titre du Grand Chelem record.

Keystone-SDA

17.01.2026, 08:33

17.01.2026, 08:41

Open d'Australie. À 44 ans, Federer reprend la raquette et écoeure Casper Ruud

Open d'AustralieÀ 44 ans, Federer reprend la raquette et écoeure Casper Ruud

«J'ai toujours la motivation et bien sûr je me rends compte que Sinner et Alcaraz sont en ce moment sur une autre planète que les autres. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que personne d'autre n'a ses chances. J'ai toujours mes chances, à chaque tournoi, et en particulier ici», a assuré Djokovic.

Le Serbe a en effet remporté à dix reprises le tournoi du Grand Chelem qui ouvre la saison, depuis sa première participation en s'extrayant des qualifications en 2005. Alors y porter à 25 le record de titres majeurs est forcément dans un coin de sa tête.

Open d'Australie. Bencic outsider, adieux de Stan, «Sinalcaraz» : des enjeux fous avant le tournoi

Open d'AustralieBencic outsider, adieux de Stan, «Sinalcaraz» : des enjeux fous avant le tournoi

«On parle beaucoup du 25e, mais moi je me concentre sur moi-même, sur ce que j'ai réalisé et pas sur ce que je pourrais réaliser. J'espère y parvenir (au 25e), mais 24 ce n'est déjà pas un mauvais chiffre», a-t-il déclaré avec prudence.

«Je dois apprécier ça et me souvenir de mon incroyable carrière. Ça me permet en outre de me soulager d'une pression inutile», a ajouté le no 4 mondial.

Il avait dominé Alcaraz

«Evidemment, il y a toujours de la pression et des attentes mais je n'ai pas besoin d'aller chercher loin mentalement en termes de +ça passe ou ça casse+, de +c'est maintenant ou jamais+ pour me motiver. Et je ne pense pas que ça m'aide non plus à jouer à mon meilleur niveau», a-t-il ajouté.

«Je sais que quand je suis en bonne santé, quand je peux mettre en place toutes les pièces du puzzle le jour J, je peux battre n'importe qui», a ajouté le Djoker, rappelant qu'il avait éliminé Carlos Alcaraz en quarts à Melbourne l'an dernier.

«Mes valeurs plus alignées». Novak Djokovic claque la porte de son syndicat de joueurs

«Mes valeurs plus alignées»Novak Djokovic claque la porte de son syndicat de joueurs

«Si je n'avais pas cette confiance en moi, je ne serais certainement pas assis ici à vous parler ni inscrit dans le tournoi», a-t-il insisté.

Il débutera son tournoi lundi contre l'Espagnol Pedro Martinez (71e mondial) et visera une 100e victoire à Melbourne. Il pourrait retrouver Alcaraz en demi-finales cette année.

