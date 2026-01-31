Vainqueure de Wimbledon en 2022, finaliste de l'Open d'Australie en 2023 avant un trou d'air et vainqueure samedi à Melbourne de son deuxième titre du Grand Chelem, Elena Rybakina est de retour au sommet. La Kazakhe espère «être constante» pour y rester.

Keystone-SDA ATS

Aryna Sabalenka et Iga Swiatek ont dominé le circuit ces dernières années et vous venez de les battre l'une et l'autre à Melbourne. A quel point en êtes-vous satisfaite?

«Elles sont des adversaires très compliquées, elles ont d'énormes résultats et sont au top depuis longtemps de façon stable. Je suis très heureuse de revenir à ce niveau et j'espère être constante de nouveau tout au long de la saison en jouant un grand tennis et en décrochant de grands résultats.»

Comment sont vos émotions après ce titre à Melbourne comparées à celles de Wimbledon?

«C'est différent parce qu'à Wimbledon, c'était la première fois que j'allais aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem et je l'ai gagné. Je me souviens que j'avais mal dormi avant les demi-finales et même les quarts. Sans parler de la nuit avant la finale! Tout ce qui me passait par la tête... c'était vraiment très stressant. Avec l'expérience, ces années sur le circuit, j'ai beaucoup appris. Il y a toujours des émotions, on veut gagner, mais c'est différent. Ici, j'ai réussi à bien dormir. Mon coach me disait: +Que peut-il t'arriver de pire que de perdre?+. Comme il dit, si tu perds, tu rejoues la semaine d'après. Et il y a beaucoup de tournois du Grand Chelem à jouer, alors j'étais plus concentrée et moins nerveuse.»

Quel rôle a joué votre défaite en finale en 2023, déjà contre Sabalenka?

«Ça avait déjà été serré. Et puis elle avait élevé son niveau jeu, elle avait pris ses chances. Je pense même qu'elle avait pris des risques sur ses deuxièmes balles de service qui étaient presque aussi rapides que les premières. Je savais que si aujourd'hui j'avais une chance d'être devant, il faudrait aussi que je tente ma chance sur certains coups, quitte à prendre des risques mais ne surtout pas attendre qu'elle fasse des erreurs ou qu'elle m'emmène dans de longs échanges.»

Avez-vous douté que vous gagneriez un jour un deuxième titre du Grand Chelem?

«J'ai toujours été persuadée que je pouvais revenir au niveau où j'étais. On a tous des hauts et des bas. Tout est une question de travail. J'ai beaucoup travaillé avec mon équipe et ils m'ont aussi beaucoup soutenue quand j'allais un peu moins bien. Et puis avec les victoires qui reviennent, de belles victoires contre les meilleures, vous reprenez confiance.»

Vous avez gagné les Masters, des Majeurs et vous êtes capable de jouer sur toutes les surface. Pensez-vous pouvoir devenir no 1 mondial?

«J'ai de grands objectifs.»