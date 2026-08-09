Jérôme Kym (ATP 205) devra encore patienter avant de conquérir un troisième titre sur le circuit Challenger. L'Argovien s'est incliné 6-4 7-6 (7/4) face à l'Allemand Tom Gentzsch (ATP 185) en finale du tournoi de Hagen dimanche. Il disputait sa première finale à ce niveau depuis son sacre à Zoug en juillet 2024.

Impressionnant depuis le début de la semaine (aucun set concédé dans ses quatre premiers matches), Jérôme Kym (23 ans) a buté sur le dernier obstacle sur la terre battue allemande. Il a pourtant mené 4-2 dans la deuxième manche puis 3/0 dans le jeu décisif, avant de perdre sept des huit derniers points du match.

L'Argovien, qui a passé un tour à l'Open de Gstaad le mois dernier, va gagner une vingtaine de places dans la hiérarchie grâce à cette place de finaliste. Mais il jouera très gros dans les prochaines semaines, lui qui avait remporté 130 points – sur les 321 qu'il totalise – en accédant aux 16es de finale de l'US Open 2025.