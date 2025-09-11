  1. Clients Privés
Coupe Davis Jérôme Kym et Marc-Andrea Hüsler en mission

ATS

11.9.2025 - 12:30

Brillant lors du récent US Open, Jérôme Kym (ATP 155) aura l'honneur d’ouvrir les feux vendredi lors de la rencontre Suisse - Inde à Bienne. Le Zurichois affrontera Dhakshineswar Suresh (ATP 616).

Jérôme Kym: il doit mettre la Suisse sur les bons rails.
Jérôme Kym: il doit mettre la Suisse sur les bons rails.
Keystone

Keystone-SDA

11.09.2025, 12:30

11.09.2025, 15:30

Cette rencontre qui débutera à 14h00 sera suivie de celle entre Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) et le no 1 indien Sumit Nagal (ATP 290). Le gaucher a été préféré à Dominic Stricker (ATP 244) pour la place de no 2 en simple. Ce deuxième simple s'avance comme le match capital de cette confrontation. Si Marc-Andrea Hüsler l'emporte, rien alors ne s'opposera au succès de l'équipe de Suisse.

Severin Lüthi annonce, par ailleurs, les titularisations de Jakub Paul et de Dominic Stricker pour le double de samedi. Le capitaine a toutefois la possibilité de modifier la composition de son équipe samedi matin. En cas de succès, la Suisse conservera sa place au sein de l'élite en 2026.

Coupe Davis. Grande favorite, l’équipe de Suisse n’a pas le droit à l’erreur

Coupe DavisGrande favorite, l’équipe de Suisse n’a pas le droit à l’erreur

