  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Blessé, le Britannique Jack Draper déclare forfait

ATS

27.8.2025 - 21:04

Le gaucher britannique Jack Draper (ATP 5) a déclaré forfait pour son 2e tour de l'US Open. Une blessure au bras gauche l'a forcé à renoncer à affronter le Belge Zizou Bergs (ATP 48).

Jack Draper a déclaré forfait.
Jack Draper a déclaré forfait.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.08.2025, 21:04

Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le joueur s'est dit «désolé» de ce retrait. «J'ai fait le maximum pour être là et me donner une chance, mais l'inconfort dans mon bras était trop important.»

Avant l'US Open, il avait observé plus d'un mois d'arrêt du fait d'une douleur à l'humérus gauche (avant-bras). En 2024, le Britannique avait atteint les demi-finales à New York.

Les plus lus

ChatGPT était son meilleur ami, avant de devenir son «coach en suicide»
Un gendarme vaudois rattrapé par le scandale du groupe Whatsapp
Le conseil des ministres sous Trump, un long spectacle permanent
Un site partage des photos de femmes à leur insu – Des élues aussi victimes
Battu à Copenhague, le FC Bâle devra se contenter de l'Europa League
Et si Paris prenait une décision radicale face au surtourisme ?