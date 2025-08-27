Le gaucher britannique Jack Draper (ATP 5) a déclaré forfait pour son 2e tour de l'US Open. Une blessure au bras gauche l'a forcé à renoncer à affronter le Belge Zizou Bergs (ATP 48).

Jack Draper a déclaré forfait. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le joueur s'est dit «désolé» de ce retrait. «J'ai fait le maximum pour être là et me donner une chance, mais l'inconfort dans mon bras était trop important.»

Hi guys, I’m sorry to say I’ll be withdrawing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discomfort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support. — jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025

Avant l'US Open, il avait observé plus d'un mois d'arrêt du fait d'une douleur à l'humérus gauche (avant-bras). En 2024, le Britannique avait atteint les demi-finales à New York.