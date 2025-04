Battu mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, qu'il disputait pour la douzième et dernière fois, Richard Gasquet (164e) s'est félicité mercredi de sa longévité sur le circuit.

Agence France-Presse Clara Francey

Vous avez perdu contre Daniel Altmaier (84e) malgré de nombreuses balles de break dans le premier set et le gain de la deuxième manche. Avez-vous des regrets?

«J'ai des regrets au premier (set, NDLR), après au troisième un peu moins, parce que ça devient difficile, j'ai quasiment deux heures et demie de jeu, ça devient dur. Au premier set, si je mène 3-1, 4-2, ça peut être mieux pour moi. Après c'est un match de terre battue, il faisait un peu froid aujourd'hui. C'est déjà plus difficile à jouer, plus difficile pour servir. La balle rebondit un peu moins. Lui, il était en forme, il remet beaucoup de balles. Des regrets, tu en as toujours quand tu joues.»

Quels souvenirs du tournoi emporterez-vous avec vous quand vous prendrez votre retraite à Roland-Garros (25 mai-8 juin)?

«J'ai réussi à faire deux matches marquants tout jeune (la victoire contre Squillari à 15 ans en 2002, et celle contre Federer à 18 ans en 2005). C'est deux matches qui auront fait parler dans ma carrière. Je garde surtout ces matches-là. Et après, forcément, le court qui était magnifique, le Central. C'était un tournoi exceptionnel. J'aurai beaucoup de grands souvenirs.»

Recevez-vous dans les vestiaires des marques d'affection ou de respect d'autres joueurs pour votre longue carrière?

«Beaucoup, quand même. C'est sûr qu'un jeune qui a 15 ou 16 ans et qui finit à 39 ans, il n'y en a pas tant que ça. J'ai pas mal de respect des autres joueurs, des jeunes surtout.»

Que vous disent-ils?

«‹Bravo›, ‹félicitations pour la carrière›... Forcément, c'est une autre génération, ça me fait bizarre d'être avec des mecs de 19, 20, 21 ans. J'en ai quand même 39 aujourd'hui. Vous imaginez l'énorme différence que c'est. J'ai commencé avec Agassi et je finis avec Alcaraz. C'est un delta de 40 ans quasiment, c'est énorme.»

Quels tournois disputerez-vous encore d'ici Roland-Garros?

«Je sais que j'ai (les Challengers d') Aix et Bordeaux pour sûr. J'aime bien jouer les tournois en France, je sais que je jouerai ces deux-là. Après, si à Madrid ou Rome, je peux rentrer dans les qualifications, j'essaierai de jouer un des deux. Et après, place à Roland-Garros!»