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Rafael Nadal à cœur ouvert «J’ai été assez transparent sur ma vie, sur tout ce qui m’est arrivé»

Nicolas Larchevêque

21.5.2026

La légende du tennis Rafael Nadal a assuré mercredi à l'AFP, lors d'une avant-première, avoir voulu être «transparent» et «sincère» dans la série documentaire de Netflix qui lui est consacrée et dont la sortie est imminente.

Agence France-Presse

21.05.2026, 11:04

Cette série documentaire du géant du streaming sera disponible le 29 mai, en plein Roland-Garros, un tournoi du Grand Chelem où le joueur espagnol a écrit sa légende en s'imposant à 14 reprises, un record.

«Je crois que c'est un documentaire réel, qui ne peint pas tout en rose, et qui combine ce qu'a été ma carrière sportive, avec les difficultés que j'ai affrontées», a déclaré «Rafa» à l'AFP, juste avant la diffusion du premier des quatre épisodes à Madrid.

«Je crois que j'ai été assez transparent sur ma vie, par rapport à toutes les choses qui me sont arrivées. J'ai été sincère, et c'est mon histoire», a ajouté le roi incontesté de la terre battue, qui a remporté un total de 22 titres du Grand Chelem en plus de 20 ans de carrière, jusqu'à sa retraite fin 2024.

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Le documentaire a d'ailleurs été tourné durant cette ultime saison, alors «que j'étais encore en activité, (que) j'essayais de revenir d'une blessure, d'une opération à la hanche», a-t-il relevé. «Et je n'ai pas réussi. J'ai essayé de rester compétitif, mais je n'ai pas pu me remettre à 100%. Tout ce processus a été filmé: les doutes, l'incertitude, puis l'acceptation de la situation».

Etait-il important pour lui de raconter cette fin douloureuse ? «Pas forcément, mais j'ai des gens autour de moi en qui j'ai confiance qui m'ont convaincu de le faire, des gens qui ont eu du succès dans ce domaine et qui avaient peut-être une vision plus globale de ma carrière», a répondu Rafael Nadal.

«J'ai suivi leur conseil et nous voilà ici. J'espère que cela vous plaira», a conclu celui qui a eu le droit à un hommage particulièrement émouvant il y a un an Porte d'Auteuil, où trône une statue à son effigie.

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