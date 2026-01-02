  1. Clients Privés
Open d’Australie «J'ai hâte de disputer le tournoi» - Venus Williams invitée à Melbourne

ATS

2.1.2026 - 06:58

Venus Williams va devenir la joueuse la plus âgée à disputer l'Open d'Australie. L'Américaine de 45 ans a reçu vendredi une invitation pour la première levée du Grand Chelem de la saison.

Keystone-SDA

02.01.2026, 06:58

02.01.2026, 07:17

La femme aux sept titres majeurs en simple figure dans le tableau principal à Melbourne pour la première fois depuis 2021. «Je suis ravie d'être de retour en Australie et j'ai hâte de disputer le tournoi pendant l'été australien», a déclaré Venus Williams, ex-no 1 mondial.

«J'ai tellement de souvenirs incroyables là-bas et je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de revenir dans un lieu qui a tant compté dans ma carrière», a poursuivi l'aînée des soeurs Williams, finaliste en simple à l'Open d'Australie en 2003 et 2017.

Venus Williams deviendra la femme la plus âgée à participer à l'Open d'Australie depuis la Japonaise Kimiko Date, qui avait 44 ans lors de sa dernière participation en 2015. Le tournoi débutera le 18 janvier et durera jusqu'au 1er février.

En guise de préparation, la quadruple championne de l'Open d'Australie en double va disputer le tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande, organisé du 5 au 11 janvier. Absente du circuit pendant près d'un an et demi, elle avait fait son retour sur les courts en juillet dernier au tournoi de Washington.

