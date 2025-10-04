«J'ai horreur que ça soit toujours la même chose», a déclaré samedi à Shanghai le N.3 mondial Alexander Zverev, emboîtant le pas à la légende Roger Federer, qui avait évoqué le mois dernier le problème d'une certaine uniformisation des surfaces.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je sais que les directeurs de tournoi vont dans ce sens, parce qu'ils veulent évidemment que Jannick (Sinner) et Carlos (Alcaraz) réussissent à chaque tournoi, et c'est ce qu'ils privilégient», a déclaré l'Allemand en conférence de presse après son match du Masters 1000 de Shanghai remporté contre le Français Valentin Royer.

Des propos qui font écho à ceux de Federer, qui avait prétendu le mois dernier en marge de la Laver Cup à San Francisco que les directeurs de tournoi ralentissaient la surface des courts pour avantager Sinner et Alcaraz.

Gros changement

«Aujourd'hui, tout le monde joue de la même façon car la vitesse des courts et la vitesse des balles sont les mêmes quasiment chaque semaine et tu peux gagner Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open en jouant de la même façon», avait déclaré l'ancien champion suisse.

Zverev affirme qu'il y a eu un gros changement en la matière lors de la dernière décennie. «On ne pouvait pas jouer le même tennis de la même manière sur gazon, dur ou terre battue. Aujourd'hui, on peut jouer presque de la même manière sur toutes les surfaces», a-t-il explicité. «Cela ne m'emballe pas, je pense que le tennis a besoin d'un peu de variété, et je pense que cela nous manque en ce moment», avait-il ajouté.

Selon Sinner au contraire, qui a lui aussi reconnu qu'il y avait désormais peu de différences dans la vitesse des courts sur le circuit, «c'est comme ça depuis longtemps déjà». Le N.2 mondial s'est contenté de dire qu'il était «juste un joueur qui essaie de s'adapter de la meilleure façon possible».