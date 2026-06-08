«J’ai réalisé en voyant mon père lever les bras, ça m'a frappé»

Vainqueur de son tout premier tournoi du Grand Chelem dimanche à Roland-Garros à 29 ans, le no 3 mondial Alexander Zverev a désormais «le sentiment» qu'il peut le refaire, lui qui avait avant cela perdu trois finales majeures. S'il s'est imposé en cinq sets 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7), 6-1 contre l'Italien Flavio Cobolli (14e), c'est aussi grâce aux crampes qui lui ont permis de «lâcher prise», a expliqué l'Allemand.

Alexander Zverev, ici avec ses proches, a remporté dimanche son premier titre en Grand Chelem. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Alexander Zverev, vous sembliez être un peu en difficulté à la fin du quatrième set. Comment avez-vous surmonté cela ?

«Oui, j'avais des crampes. Je luttais physiquement, même si je pense qu'elles étaient davantage mentales. J'étais très tendu, très émotif, un peu instable. Mais en fait, les crampes m'ont aidé d'une certaine manière. J'ai en quelque sorte frappé mes coups un peu plus librement et puis j'ai juste lâché prise».

Quelle est l'importance pour l'Allemagne de cette victoire, la première en Grand Chelem depuis 30 ans et Boris Becker en Australie ?

«Je pense que c'est la première fois qu'un Allemand gagne Roland-Garros dans l'histoire (depuis le début de l'ère Open, NDLR). Côté masculin, bien sûr. Côté féminin, nous avons eu Steffi (Graf) qui en a gagné beaucoup (6), mais du côté masculin, je pense que c'est un très grand trophée pour l'Allemagne. Encore une fois, je suis le premier à le faire. Pour être honnête, je suis déjà un peu ivre, donc je me répète un peu plus que d'habitude».

Cette victoire vous permettra-t-elle d'élever votre niveau de jeu en Grand Chelem en jouant plus libre ?

«Oui, peut-être. Gagner m'est arrivé très tôt au niveau Masters 1000. (...) J'ai donc eu cette libération lors des Masters 1000 très rapidement, et pour un Grand Chelem, cela a pris plus de temps. Maintenant, quoi qu'il arrive, je serai toujours un champion de Grand Chelem, et personne ne pourra me l'enlever. Peut-être que oui, cela me donne une certaine liberté. (...) Maintenant que je l'ai gagné, j'ai le sentiment que je peux le refaire».

Je voulais savoir ce qui vous a traversé l'esprit après la balle de match, quand vous êtes tombé sur le court ?

«C'était une combinaison de choses. Tout d'abord, je n'y croyais pas. Puis j'ai vu mon équipe, et ils célébraient. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Surtout en voyant mon père lever les bras, c'est là que ça m'a frappé. Ensuite, quand j'étais au sol, toutes les émotions sont sorties parce que ce court est très spécial pour moi. Il est spécial d'une manière très positive, tout comme il est spécial d'une manière négative, parce que j'ai vécu certains des moments les plus difficiles de ma vie ici, de ma carrière. J'étais allongé sur ce court avec une blessure dont je ne savais pas si je me remettrais un jour. J'ai perdu une finale de Grand Chelem ici. Tous ces souvenirs ne sont pas effacés, mais celui-ci les surpassera tous».

Avez-vous repensé à ces mauvais souvenirs lors du quatrième set, lorsque vous parlez de crampes mentales ?

«Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir extrêmement bien géré les deux dernières semaines, car avec toutes les défaites qui ont eu lieu très tôt, l'élimination de Jannik (Sinner), de Novak (Djokovic), j'ai réussi à rester serein, j'ai réussi à rester calme dans ma tête, et j'ai l'impression que je jouais vraiment, vraiment un très bon tennis. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir très bien géré, d'avoir eu plus de hauts et de bas. Mon niveau n'était pas aussi stable que lors de mes matches précédents, et j'étais beaucoup plus nerveux, ce qui, à un certain stade, est aussi humain. C'est pourquoi je dis que les crampes m'ont aidé d'une certaine manière, parce que mon esprit a lâché prise. J'ai commencé à frapper plus librement. J'ai commencé à frapper la balle de manière un peu plus agressive. Tout cela, vous savez, c'est en raison des crampes».

Propos recueillis en conférence de presse