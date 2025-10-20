  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe Davis Jannik Sinner absent, l’Italie privée de son atout majeur

ATS

20.10.2025 - 17:11

Le no 2 mondial Jannik Sinner ne fait pas partie de la sélection italienne pour la Coupe Davis selon la composition rendue publique lundi par la fédération transalpine. L'Italie est tenante du titre.

L'Italie défendra son titre en Coupe Davis à Bologne sans Jannik Sinner (image d’archives).
L'Italie défendra son titre en Coupe Davis à Bologne sans Jannik Sinner (image d’archives).
EPA

Keystone-SDA

20.10.2025, 17:11

20.10.2025, 17:26

En son absence, l'équipe italienne sera emmenée par Lorenzo Musetti (8e mondial) et Flavio Cobolli (22e), auxquels se joindront Matteo Berrettini (59e) et les experts du double Simone Bolelli et Andrea Vavassori, respectivement 14e et 15e mondial de la spécialité.

Sauf changement de dernière minute, Sinner ne participera donc pas à la première édition de la phase finale de la Coupe Davis en terres italiennes, après plusieurs années durant lesquelles le «Final 8» se jouait en Espagne. Sa saison se terminera logiquement aux Masters ATP de Turin, programmés du 9 au 16 novembre.

Malgré son absence probable à Bologne, l'ancien no 1 mondial sera «toujours chez lui» dans la sélection italienne, a assuré le capitaine Filippo Volandri, cité dans le communiqué de la fédération nationale. Malgré cette absence, l'Italie sera favorite en quarts de finale face à l'Autriche, avant de retrouver la France ou la Belgique en demi-finale.

Alcaraz et Zverev répondent présents

Le grand rival de Jannik Sinner, l'Espagnol Carlos Alcaraz (no 1), a lui répondu présent pour la phase finale de la Coupe Davis, comme le 3e mondial, l'Allemand Alexander Zverev.

L'Espagne affrontera la République tchèque en quarts de finale, alors que l'Allemagne sera opposée à l'Argentine, les deux rencontres étant programmées le 20 novembre.

Les deux nations se trouvent dans la même moitié de tableau de cette phase finale, dont les rencontres se joueront sur dur indoor au meilleur des trois matches (deux simples, suivi d'un double). Alcaraz et Zverev pourraient ainsi s'affronter dans le dernier carré.

Les plus lus

«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez
Le géant d’ouverture à Sölden privé de l’un de ses favoris
Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes
Discussion sur les modalités du prochain sommet Poutine-Trump