Jannik Sinner s'est retiré du Masters 1000 de Cincinnati (13-23 août) en raison d'une blessure au genou droit, ont indiqué dimanche les organiseurs. Ceci alors que l'US Open a lieu dans un mois.

«Mon genou droit me fait mal et, même si nous avons travaillé dur avec mon équipe médicale, je dois accepter que je ne suis pas encore prêt pour la compétition», a déclaré l'Italien qui n'a plus rejoué depuis son titre à Wimbledon le 12 juillet.

«Je suis impatient de revenir l'an prochain et je me concentre désormais sur ma préparation pour l'US Open», a ajouté le no 1 mondial, cité dans le communiqué qui ne donne aucune précision sur la nature de sa blessure.

L'absence de Sinner s'ajoute à celle de son principal rival, l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui a annoncé son forfait le 5 août, souffrant toujours d'une blessure à un poignet l'éloignant des courts depuis avril.