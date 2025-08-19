Jannik Sinner a assuré qu'il serait prêt à défendre son titre à l'US Open, à partir de dimanche, après avoir abandonné, malade, en finale du Masters 1000 de Cincinnati lundi.

Jannik Sinner a été contraint à l’abandon dimanche en finale à Cincinnati. IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Sinner, qui est également attendu mardi au tournoi de double mixte de l'US Open, a abandonné en finale à Cincinnati contre Carlos Alcaraz. L'Italien, no 1 mondial, ne s'est pas présenté en conférence de presse mais a envoyé un communiqué pour assurer qu'il jouerait bien l'US Open, dont le tournoi de simple débute dimanche.

«J'aime les Grand chelems, ce sont les tournois les plus importants de ma saison et de ma carrière (...). L’US Open va être difficile, mais j'ai hâte d'y être si je suis prêt physiquement et mentalement.» «Je suis partant certain (pour l'US Open), mon objectif principal aux Etats-Unis. Là, c'est la récupération le plus important.»

Sinner, engagé avec Katerina Siniakova, n'a pas précisé s'il participerait bien au double mixte à partir de mardi.

