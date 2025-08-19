  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Ça va être difficile, mais...» Jannik Sinner fait le point après son abandon à Cincinnati

Nicolas Larchevêque

19.8.2025

Jannik Sinner a assuré qu'il serait prêt à défendre son titre à l'US Open, à partir de dimanche, après avoir abandonné, malade, en finale du Masters 1000 de Cincinnati lundi.

Jannik Sinner a été contraint à l’abandon dimanche en finale à Cincinnati.
Jannik Sinner a été contraint à l’abandon dimanche en finale à Cincinnati.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

19.08.2025, 07:32

Sinner, qui est également attendu mardi au tournoi de double mixte de l'US Open, a abandonné en finale à Cincinnati contre Carlos Alcaraz. L'Italien, no 1 mondial, ne s'est pas présenté en conférence de presse mais a envoyé un communiqué pour assurer qu'il jouerait bien l'US Open, dont le tournoi de simple débute dimanche.

Cincinnati. Sinner aux pieds d’argile, Alcaraz sacré sur abandon !

CincinnatiSinner aux pieds d’argile, Alcaraz sacré sur abandon !

«J'aime les Grand chelems, ce sont les tournois les plus importants de ma saison et de ma carrière (...). L’US Open va être difficile, mais j'ai hâte d'y être si je suis prêt physiquement et mentalement.» «Je suis partant certain (pour l'US Open), mon objectif principal aux Etats-Unis. Là, c'est la récupération le plus important.»

Sinner, engagé avec Katerina Siniakova, n'a pas précisé s'il participerait bien au double mixte à partir de mardi.

Double mixte de l'US Open. 1 million à la clé : Belinda Bencic et Alexander Zverev unissent leurs forces

Double mixte de l'US Open1 million à la clé : Belinda Bencic et Alexander Zverev unissent leurs forces

Archive sur Jannik Sinner

Tennis : le no 1 mondial Jannik Sinner reçu par le pape Léon XIV

Tennis : le no 1 mondial Jannik Sinner reçu par le pape Léon XIV

Le pape Léon XIV a reçu mercredi le numéro 1 du tennis mondial, l'Italien Jannik Sinner, actuellement en lice au Masters 1000 de Rome.

14.05.2025

Les plus lus

«Ils veulent du jambon et du melon» - Les restaurateurs alpins désespèrent
Banques: vers la fin des billets au guichet?
Macron: «Ce sera un pays neutre, peut-être la Suisse, je plaide pour Genève»
Trump «commence les préparatifs» d'un sommet Poutine-Zelensky
L’un des plus grands espoirs du foot suisse tourne le dos à la Nati