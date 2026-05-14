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«C’est mon objectif de l’année» Jannik Sinner fixe Roland-Garros comme priorité majeure

ATS

14.5.2026 - 19:37

Le no 1 mondial Jannik Sinner a présenté jeudi, après sa 32e victoire consécutive en Masters 1000 et sa qualification pour les demi-finales à Rome, le tournoi de Roland-Garros (24 mai-7 juin) comme «son objectif de l'année».

Sinner désigne Roland-Garros comme son objectif majeur de la saison.
Sinner désigne Roland-Garros comme son objectif majeur de la saison.
IMAGO/Insidefoto
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

14.05.2026, 19:37

«Je suis content», a-t-il déclaré en conférence de presse après sa victoire contre le Russe Andrey Rublev (14e) 6-2 6-4 qui lui a permis d'améliorer le record de 31 victoires consécutives enchaînées entre mars et août 2011 du Serbe Novak Djokovic.

«Mais je suis déjà tourné vers le match de vendredi (contre le Russe Daniil Medvedev ou l'Espagnol Martin Landaluce, NDLR). C'est un match important, un match pour lequel je dois récupérer physiquement. Je sens que j'ai beaucoup joué et donc je dois récupérer au maximum», a-t-il poursuivi.

Rome. Sinner surclasse Djokovic : un 32e succès de rang pour l’Italien

RomeSinner surclasse Djokovic : un 32e succès de rang pour l’Italien

«Les échanges seront longs, physiquement ce sera dur, a estimé l'Italien de 24 ans. Jouer le soir est toujours plus exigeant physiquement, donc on verra. Mais indépendamment du résultat, pour moi, en être là, c'est déjà une victoire. Si je gagne, tant mieux, et même si ça devait mal se passer, j'aurai quelques jours de plus pour récupérer en vue de Roland-Garros qui, je le répète, est mon objectif cette année», a-t-il conclu.

Grand favori du Masters 1000 de Rome, en l'absence du tenant du titre Carlos Alcaraz, blessé, Sinner peut devenir le deuxième joueur après Novak Djokovic à remporter les neuf Masters 1000 au calendrier. Sur la terre battue parisienne, il tentera, toujours en l'absence d'Alcaraz, vainqueur à Roland-Garros en 2025, de s'offrir le dernier titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès.

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