Wimbledon
Jannik Sinner frôle la correctionnelle avant de renverser Kecmanovic
Sinner résiste à Kecmanovic et lance sa défense du titre.
AP
L'Italien Jannik Sinner, N.1 mondial et tenant du titre, s'est imposé dans la douleur lundi, en cinq sets, pour son entrée en lice à Wimbledon, après avoir été longuement malmené par le Serbe Miomir Kecmanovic (50e).
En grande difficulté sur le gazon londonien, où il a perdu ses appuis et chuté à plusieurs reprises, Sinner a bataillé pendant 3h29 pour s'extirper de ce premier tour piégeux. Mené deux sets à un, il s'est finalement imposé 4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-2, 6-3.
Dans sa quête d'un doublé à Wimbledon et d'un cinquième titre en Grand Chelem, un mois après son élimination prématurée dès le deuxième tour de Roland-Garros, Sinner affrontera au prochain tour le Portugais Nuno Borges (48e), tombeur plus tôt de l'Américain Tristan Boyer (191e) en trois sets.
Si Kecmanovic, 26 ans, a remporté la première manche en prenant le service de Sinner à 4-4, l'Italien de 24 ans lui a rendu la pareille en breakant d'entrée dans le deuxième set.
Le troisième acte a été nettement plus accroché, Sinner ne parvenant à convertir aucune de ses cinq balles de break. Il a finalement été remporté par Kecmanovic, qui a écarté une balle de set avant de prendre l'avantage au bout d'un spectaculaire tie-break.
Létal au service (31 aces contre 1) et impérial au filet (22 points remportés sur 25), le N.1 mondial s'est finalement rassuré en expédiant les deux derniers sets face à un adversaire nettement moins tranchant.