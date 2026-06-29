L'Italien Jannik Sinner, N.1 mondial et tenant du titre, s'est imposé dans la douleur lundi, en cinq sets, pour son entrée en lice à Wimbledon, après avoir été longuement malmené par le Serbe Miomir Kecmanovic (50e).

En grande difficulté sur le gazon londonien, où il a perdu ses appuis et chuté à plusieurs reprises, Sinner a bataillé pendant 3h29 pour s'extirper de ce premier tour piégeux. Mené deux sets à un, il s'est finalement imposé 4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-2, 6-3.

Dans sa quête d'un doublé à Wimbledon et d'un cinquième titre en Grand Chelem, un mois après son élimination prématurée dès le deuxième tour de Roland-Garros, Sinner affrontera au prochain tour le Portugais Nuno Borges (48e), tombeur plus tôt de l'Américain Tristan Boyer (191e) en trois sets.

Si Kecmanovic, 26 ans, a remporté la première manche en prenant le service de Sinner à 4-4, l'Italien de 24 ans lui a rendu la pareille en breakant d'entrée dans le deuxième set.

Le troisième acte a été nettement plus accroché, Sinner ne parvenant à convertir aucune de ses cinq balles de break. Il a finalement été remporté par Kecmanovic, qui a écarté une balle de set avant de prendre l'avantage au bout d'un spectaculaire tie-break.

Létal au service (31 aces contre 1) et impérial au filet (22 points remportés sur 25), le N.1 mondial s'est finalement rassuré en expédiant les deux derniers sets face à un adversaire nettement moins tranchant.

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