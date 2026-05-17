Le no 1 mondial Jannik Sinner est devenu dimanche à Rome le deuxième joueur de l'histoire à avoir remporté les neuf Masters 1000 figurant au calendrier du circuit ATP. Voici trois choses à savoir sur cette catégorie de tournois et sur le parcours de Sinner.

Une performance historique dans les Masters 1000. EPA

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Neuf tournois, bientôt dix

Créés en 1990 sous le nom de Championship Series, les Masters 1000 sont les tournois les mieux dotés, en points ATP comme en primes, après ceux du Grand Chelem.

Il y a chaque année au calendrier neuf Masters 1000, sur toutes les surfaces, sauf le gazon, avec par ordre chronologique Indian Wells et Miami aux Etats-Unis sur dur, Monte-Carlo, Madrid et Rome sur terre battue, Montréal ou Toronto (alternativement) puis Cincinnati (Etats-Unis) sur dur, Shanghai (Chine) et Paris sur dur indoor.

L'ATP a annoncé la création d'un 10e Masters 1000, en Arabie saoudite, possiblement en 2028, mais ni la date de ses débuts, ni sa place dans le calendrier ne sont encore connues.

Ces neuf tournois, sauf Monte-Carlo, sont obligatoires pour les meilleurs joueurs de la planète et se disputent désormais sur deux semaines (sauf Monte-Carlo et Paris) contre une semaine auparavant, au grand dam de la plupart des joueurs.

Six de ces tournois ont aussi un volet féminin, de la catégorie WTA 1000, organisé simultanément: Indian Wells, Miami, Madrid, Rome, Montréal ou Toronto, Cincinnati.

La carrière de Sinner

L'Italien a disputé depuis ses débuts sur le circuit 42 Masters 1000 et en a remporté dix pour un bilan de 123 victoires et 29 défaites.

Il a remporté son premier tournoi de cette catégorie en 2023, l'Open du Canada, qui se disputait cette année-là à Montréal. En 2024, il s'est imposé à Miami, Cincinnati et Shanghai, l'année suivante à Paris et cette année à Indian Wells, Miami (pour la deuxième fois), Monte-Carlo, Madrid et Rome.

Djokovic, le maître des M1000

Novak Djokovic était jusque-là le seul à avoir réussi un carton plein en Masters 1000, un exploit qu'il a réalisé à deux reprises, une première fois en 2018, onze ans après sa première victoire dans cette catégorie, une seconde fois en 2020.

Le Serbe détient une impressionnante série de records en Masters 1000: il est le joueur le plus titré dans cette catégorie (40), celui qui a remporté le plus de matches (420), qui a disputé le plus de demi-finales (80) et de finales (60), et qui en a remporté le plus en une année (6 en 2015).

Avec ses 138 Masters 1000 disputés depuis ses débuts, le joueur aux 24 Grands Chelems devrait égaler, puis dépasser cette année le record de l'Espagnol Feliciano Lopez (139). «Djoko» s'est fait déposséder à Rome de l'un de ses records. Il était jusqu'à cette semaine le joueur qui avait réussi la plus longue série de matches gagnés en Masters 1000, avec 31 succès entre mars et août 2011, mais Sinner s'est emparé de ce record et l'a porté à 34, série en cours.

Le point de la victoire