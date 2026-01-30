  1. Clients Privés
Séisme à l’Open d’Australie Novak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !

Nicolas Larchevêque

30.1.2026

Novak Djokovic défiera Carlos Alcaraz (ATP 1) dimanche en finale de l'Open d'Australie. En quête d'un 25e sacre en Grand Chelem, le décuple vainqueur du tournoi a sorti le no 2 mondial Jannik Sinner 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 vendredi dans la deuxième demi-finale.

Keystone-ATS

30.01.2026, 15:33

30.01.2026, 15:43

«Nole» a réalisé un véritable exploit en écartant l'Italien, double tenant du titre à Melbourne, qui avait remporté leurs cinq derniers affrontements. Barré par la montée en puissance du nouveau «Big Two», le Serbe de 38 ans n'avait plus atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon 2024.

Open d’Australie. Carlos Alcaraz miraculé dans un combat épique de plus de 5h !

Open d’AustralieCarlos Alcaraz miraculé dans un combat épique de plus de 5h !

Djokovic a su garder les nerfs solides lors d'une cinquième manche de très haut niveau pour s'imposer au bout de la nuit, à passé 1h30 du matin «Down Under». Alors qu'il avait réalisé un break décisif à 3-3, il a dû effacer trois balles de break sur le jeu suivant pour s'octroyer le droit de servir pour le match.

Et alors qu'il menait 40/15 dans cet ultime jeu, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem a galvaudé deux balles de match, avant de finalement conclure la partie à son troisième essai. Après ce combat de plus de 4 heures, il aura besoin d'un exploit du même acabit pour venir à bout de Carlos Alcaraz dimanche en finale.

Tension face à Carlos Alcaraz. Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»

Tension face à Carlos AlcarazAlexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»

Sur le même thème

Novak Djokovic, c'est qui ?

Novak Djokovic, c'est qui ?

Retour sur la carrière de Novak Djokovic, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem.

22.01.2024

