Jannik Sinner est désormais un double vainqueur de Wimbledon. Le no 1 mondial a défendu victorieusement son titre sur le gazon londonien en matant Alexander Zverev 6-7 (7/9) 7-6 (7/2) 6-3 6-4 en finale.

UN MOMENT D’HISTOIRE ⭐️ Le moment où Jannik Sinner remporte son premier titre du Grand Chelem depuis un an en réalisant le doublé 2025-2026 à #Wimbledon 📊 100e victoire en Grand Chelem 🏆 30e titre en carrière 🔥 6e en 2026 C’EST BIEN LE PATRON. ☝️👑 pic.twitter.com/gza8D6RKiC

Le patron du circuit décroche à 24 ans son sixième trophée de la saison, après s'être déjà adjugé les cinq premiers Masters 1000 de l'année. Il n'avait plus remporté de tournoi du Grand Chelem depuis son premier sacre à Londres en juillet 2025.

Battu en finale de l'US Open 2025 par Carlos Alcaraz, il avait été éliminé en demi-finales de l'Open d'Australie par Novak Djokovic en janvier et dès le 2e tour de Roland-Garros fin mai, disparaissant alors précocement du seul tournoi du Grand Chelem qu'il n'a pas encore gagné.

Grand favori à sa propre succession à Church Road, Jannik Sinner n'a cette fois-ci pas failli et peut savourer son cinquième titre majeur. L'Italien a ainsi effacé de la plus belle des manières sa désillusion de Roland-Garros où il avait été victime de la canicule alors qu'il était également l'homme à battre.

Jannik Sinner a pleinement su profiter de l'absence de son grand rival Carlos Alcaraz, blessé depuis de longues semaines. A l'exception d'un 1er tour où il s'était retrouvé mené deux sets à un par Miomir Kecmanovic, il a maîtrisé son sujet.

Alexander Zverev, qui espérait bien devenir le premier joueur de l'ère Open à remporter son deuxième trophée majeur dans le tournoi suivant son premier sacre, doit donc déchanter. Mais le champion olympique 2021 a réussi, et de loin, son meilleur parcours à Wimbledon où il n'avait jamais dépassé les 8es de finale.

Aucun break concédé

Porté par son service (17 aces, 76% de points gagnés derrière sa première balle), Alexander Zverev a pourtant entamé de manière idéale cette finale, remportant une première manche de haut vol après avoir écarté une balle de set. Mais l'Allemand n'a pas pu maintenir le niveau de jeu nécessaire pour vaincre le no 1 mondial.

Impérial dans le second jeu décisif, Sinner a mis un premier coup sur la tête de son adversaire en signant le premier break du match pour mener 5-3 au troisième set. En remportant un point sur lequel il avait glissé. Dans le jeu précédent, Zverev avait lui-même glissé sur l'unique balle de break qu'il s'est procurée...

L'Allemand, qui dépassera Carlos Alcaraz pour pointer au 2e rang mondial, n'a rien lâché. Mais il a fini par concéder une deuxième fois son service, à 3-3 dans la quatrième manche. Et Jannik Sinner a conservé jusqu'au bout cet avantage, concluant la partie d'un coup droit gagnant sur sa première balle de match après 3h46 de lutte.