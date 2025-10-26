  1. Clients Privés
Vienne Jannik Sinner renverse Alexander Zverev en finale

ATS

26.10.2025 - 17:27

Le numéro 2 mondial Jannik Sinner a remporté le tournoi ATP 500 de Vienne dimanche. Il a battu pour la deuxième fois cette saison en finale l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) 3-6 6-3 7-5.

Keystone-SDA

26.10.2025, 17:27

Déjà tombeur du Berlinois en finale de l'Open d'Australie en janvier, l'Italien a fait le break décisif à 5-5 dans la troisième manche pour décrocher son quatrième titre de la saison et le deuxième à Vienne, où il s'était déjà imposé en 2023.

Toujours en position de récupérer la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz d'ici à la fin de saison, Jannik Sinner a empoché à Vienne de précieux points alors que l'Espagnol n'a pas joué de tournoi cette semaine.

Mais l'Italien de 24 ans a semblé victime de crampes dans le troisième set et devra retrouver l'ensemble de ses moyens pour briller lors du Masters 1000 de Paris qui débute lundi à l'Arena de La Défense.

Zverev sauve 10 balles de break

En face, Alexander Zverev n'a pas démérité, sauvant notamment six balles de break pour seulement deux concédées dans cette partie, mais s'est heurté une nouvelle fois à Sinner qu'il n'a plus battu depuis l'US Open 2023.

Dès le premier jeu, l'Allemand a dû écarter une balle de break. Mais il a été le premier a prendre le service de son adversaire, profitant de deux fautes en coup droit de Sinner pour mener 3-1. Solide pour écarter deux balles de débreak, l'Allemand a tenu le score pour remporter la première manche.

Après un usage parfois hasardeux des amorties dans le premier set, Sinner a réglé la mire en début de deuxième manche pour prendre le service de l'Allemand d'entrée et mener 3-0. Comme Zverev lors du premier set, Sinner a ensuite géré pour s'offrir une manche décisive.

Manquant de nouvelles occasions de break à 2-2, Sinner a semblé diminué en milieu de troisième set avant de serrer le jeu au bon moment, à 5-5 sur le service de Zverev, pour empocher un break décisif, confirmé dans la foulée pour décrocher un 22e titre sur le circuit ATP.

