Séisme à Shanghai Jannik Sinner, incapable de tenir debout, jette l’éponge

Nicolas Larchevêque

5.10.2025

L'Italien Jannik Sinner, no 2 mondial et tenant du titre, a abandonné dimanche au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai contre le Néerlandais Talon Griekespoor (31e) en raison, selon l'ATP sur son site, de crampes à la cuisse droite.

Agence France-Presse

05.10.2025, 18:46

05.10.2025, 23:59

Sinner s'est mis à boîter après une course latérale en voulant aller chercher une balle à la toute fin du deuxième set, qu'il a perdu 7-5 après avoir remporté le premier au tie-break (7/3).

Parti quelques minutes au vestiaire, ce qui est autorisé à cet instant de la partie, il a repris le match. Mais, boîtant de plus en plus bas au point d'être soutenu pour regagner sa chaise au changement de côté à 3-2 en faveur de Griekspoor dans la troisième manche, il a décidé d'abandonner.

«Pas la façon dont on aime gagner»

C'est «une fin très malheureuse à ce que je pensais être un match de très haute qualité», a commenté le Néerlandais. «Pas la façon dont on aime gagner», a-t-il ajouté, évoquant «des conditions (climatiques) très brutales». «Je lui souhaite de se rétablir rapidement», a-t-il conclu.

Sa disparition, après le forfait de dernière minute de l'Espagnol Carlos Alcaraz, également blessé, juste avant le début du tournoi, laisse le Masters 1000 de Shanghai orphelin des no 1 et 2 mondiaux.

Shanghai. «Ça n'a tenu qu'à un fil» - Novak Djokovic frise la correctionnelle

Shanghai«Ça n'a tenu qu'à un fil» - Novak Djokovic frise la correctionnelle

C'est la deuxième fois cette année que Sinner abandonne en plein match. La cause du premier abandon, en finale du tournoi de Cincinnati au mois d'août, n'était cependant pas due à un pépin physique mais à un virus qui l'avait mis complètement à plat. Guéri de ce virus, il était allé jusqu'en finale de l'US Open quelques semaines plus tard, où Alcaraz l'avait battu.

Un peu plus tôt dans l'année, début juillet à Londres, l'Italien était tombé sur son coude droit en huitièmes de finale de Wimbledon, tournoi qu'il avait néanmoins finalement remporté. Il porte depuis un manchon au bras droit.

