Jannik Sinner, incapable de tenir debout, jette l’éponge

L'Italien Jannik Sinner, no 2 mondial et tenant du titre, a abandonné dimanche au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai contre le Néerlandais Talon Griekespoor (31e) en raison, selon l'ATP sur son site, de crampes à la cuisse droite.

Sinner s'est mis à boîter après une course latérale en voulant aller chercher une balle à la toute fin du deuxième set, qu'il a perdu 7-5 après avoir remporté le premier au tie-break (7/3).

Parti quelques minutes au vestiaire, ce qui est autorisé à cet instant de la partie, il a repris le match. Mais, boîtant de plus en plus bas au point d'être soutenu pour regagner sa chaise au changement de côté à 3-2 en faveur de Griekspoor dans la troisième manche, il a décidé d'abandonner.

«Pas la façon dont on aime gagner»

C'est «une fin très malheureuse à ce que je pensais être un match de très haute qualité», a commenté le Néerlandais. «Pas la façon dont on aime gagner», a-t-il ajouté, évoquant «des conditions (climatiques) très brutales». «Je lui souhaite de se rétablir rapidement», a-t-il conclu.

Sa disparition, après le forfait de dernière minute de l'Espagnol Carlos Alcaraz, également blessé, juste avant le début du tournoi, laisse le Masters 1000 de Shanghai orphelin des no 1 et 2 mondiaux.

C'est la deuxième fois cette année que Sinner abandonne en plein match. La cause du premier abandon, en finale du tournoi de Cincinnati au mois d'août, n'était cependant pas due à un pépin physique mais à un virus qui l'avait mis complètement à plat. Guéri de ce virus, il était allé jusqu'en finale de l'US Open quelques semaines plus tard, où Alcaraz l'avait battu.

Un peu plus tôt dans l'année, début juillet à Londres, l'Italien était tombé sur son coude droit en huitièmes de finale de Wimbledon, tournoi qu'il avait néanmoins finalement remporté. Il porte depuis un manchon au bras droit.

