Jannik Sinner s’offre le scalp de Carlos Alcaraz en finale

Jannik Sinner (ATP 2) a remporté le Masters ATP à Turin pour la deuxième année de suite. En finale, l'Italien a battu son grand rival espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) en deux sets, 7-6 (7/4) 7-5.

Keystone-SDA ATS

Sinner (23 ans) a ajouté un 24e titre à son palmarès, le sixième cette année. Il lui a fallu 2h15 de combat pour terrasser Alcaraz, qui s'est plaint de la cuisse droite mais qui a résisté tant et plus.

Jannik Sinner est décidément le roi en indoor. Il a enchaîné une 31e victoire de suite sur sa surface de prédilection et un dixième succès consécutif dans le «tournoi des maîtres» depuis sa défaite en finale de l'édition 2023 contre Novak Djokovic, le tout sans perdre un seul set !

Une première depuis 2016

Dans cette finale opposant pour la première fois depuis 2016 les deux meilleurs joueurs de l'année, il a fallu attendre le onzième jeu pour que l'un des finalistes, souverains jusque-là sur leur mise en jeu, se retrouve en danger. A 6-5, mis en difficulté par l'agressivité d'Alcaraz et ses amorties, Sinner a dû repousser une premier balle de break, mais s'est sorti d'affaires avec son service.

Dans le jeu décisif, Alcaraz s'est retrouvé à son tour dos au mur quand Sinner a vite pris le large grâce notamment à deux lobs gagnants et a empoché la première manche après une heure et 19 minutes d'efforts.

Un peu de réussite

Le tenant du titre a débuté le deuxième set de la pire des façons et cédé sa mise en jeu avec notamment deux doubles fautes. Mené 3-1, il a fini par rétablir la situation avec un peu de réussite après une volée de revers complétement raté d'Alcaraz et un retour boisé pour égaliser à 3-3.

C'est finalement sur le service d'Alcaraz, de plus en plus fébrile et frustré, que Sinner a fait la différence et concrétisé sa première balle de match, avant de fêter son titre, une fois n'est pas coutume, de façon démonstrative.

Suspension

Malgré deux titres en Grand Chelem (Australie, Wimbledon), ainsi que le Masters ATP, Sinner termine l'année à la deuxième place mondiale. La faute à Alcaraz qui a remporté les deux autres titres majeurs (Roland-Garros et US Open) pour un total de huit titres. La faute surtout à sa suspension de trois mois en début d'année pour des contrôles positifs à un anabolisant.

La victoire de Sinner lui permet d'envoyer un message fort à Alcaraz alors que les deux joueurs ont survolé la saison et ont remporté à eux deux les huit derniers titres du Grand Chelem. «Carlitos» mène certes largement au bilan de leurs confrontations, dix victoires à six, dont quatre à deux en 2025, mais l'Espagnol n'est pas encore de taille à rivaliser avec l'Italien sur dur et sous un toit.

En vacances dès dimanche soir, au contraire d'Alcaraz qui dispute à partir de mardi la Coupe Davis à Bologne, Sinner entend vite se projeter sur la préparation de 2026. Sans pause forcée, il veut reprendre l'ascendant sur son grand rival.