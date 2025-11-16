Jannik Sinner s’offre le scalp de Carlos Alcaraz en finale

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Masters ATP Jannik Sinner s’offre le scalp de Carlos Alcaraz en finale

ATS

16.11.2025 - 20:35

Jannik Sinner (ATP 2) a remporté le Masters ATP à Turin pour la deuxième année de suite. En finale, l'Italien a battu son grand rival espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) en deux sets, 7-6 (7/4) 7-5.

Keystone-SDA

16.11.2025, 20:35

16.11.2025, 22:42

Sinner (23 ans) a ajouté un 24e titre à son palmarès, le sixième cette année. Il lui a fallu 2h15 de combat pour terrasser Alcaraz, qui s'est plaint de la cuisse droite mais qui a résisté tant et plus.

Jannik Sinner est décidément le roi en indoor. Il a enchaîné une 31e victoire de suite sur sa surface de prédilection et un dixième succès consécutif dans le «tournoi des maîtres» depuis sa défaite en finale de l'édition 2023 contre Novak Djokovic, le tout sans perdre un seul set !

Une première depuis 2016

Dans cette finale opposant pour la première fois depuis 2016 les deux meilleurs joueurs de l'année, il a fallu attendre le onzième jeu pour que l'un des finalistes, souverains jusque-là sur leur mise en jeu, se retrouve en danger. A 6-5, mis en difficulté par l'agressivité d'Alcaraz et ses amorties, Sinner a dû repousser une premier balle de break, mais s'est sorti d'affaires avec son service.

Dans le jeu décisif, Alcaraz s'est retrouvé à son tour dos au mur quand Sinner a vite pris le large grâce notamment à deux lobs gagnants et a empoché la première manche après une heure et 19 minutes d'efforts.

Un peu de réussite

Le tenant du titre a débuté le deuxième set de la pire des façons et cédé sa mise en jeu avec notamment deux doubles fautes. Mené 3-1, il a fini par rétablir la situation avec un peu de réussite après une volée de revers complétement raté d'Alcaraz et un retour boisé pour égaliser à 3-3.

C'est finalement sur le service d'Alcaraz, de plus en plus fébrile et frustré, que Sinner a fait la différence et concrétisé sa première balle de match, avant de fêter son titre, une fois n'est pas coutume, de façon démonstrative.

Suspension

Malgré deux titres en Grand Chelem (Australie, Wimbledon), ainsi que le Masters ATP, Sinner termine l'année à la deuxième place mondiale. La faute à Alcaraz qui a remporté les deux autres titres majeurs (Roland-Garros et US Open) pour un total de huit titres. La faute surtout à sa suspension de trois mois en début d'année pour des contrôles positifs à un anabolisant.

La victoire de Sinner lui permet d'envoyer un message fort à Alcaraz alors que les deux joueurs ont survolé la saison et ont remporté à eux deux les huit derniers titres du Grand Chelem. «Carlitos» mène certes largement au bilan de leurs confrontations, dix victoires à six, dont quatre à deux en 2025, mais l'Espagnol n'est pas encore de taille à rivaliser avec l'Italien sur dur et sous un toit.

En vacances dès dimanche soir, au contraire d'Alcaraz qui dispute à partir de mardi la Coupe Davis à Bologne, Sinner entend vite se projeter sur la préparation de 2026. Sans pause forcée, il veut reprendre l'ascendant sur son grand rival.

Les plus lus

Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !
Xavier Emmanuelli, cofondateur de Médecins sans frontières, est décédé
Jannik Sinner s’offre le scalp de Carlos Alcaraz en finale
Aux Hospices de Beaune, des enchères loin des sommets
La Maison-Blanche salue un «accord historique» avec Berne
À Gizeh, un nouveau musée s’ouvre… et l’Égypte veut récupérer sa reine