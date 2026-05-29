Qui soulèvera la Coupe des Mousquetaires le 7 juin ? L'élimination jeudi de l'ultrafavori Jannik Sinner ouvre de nouvelles perspectives aux spécialistes de la terre battue Alexander Zverev et Casper Ruud, à l'inoxydable Novak Djokovic ou à un invité surprise.

L’élimination de Jannik Sinner a rebattu les cartes à Roland-Garros. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Parmi les 32 joueurs en lice au troisième tour à Paris, seul le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem a déjà soulevé un trophée majeur. A 39 ans, l'ex-no 1 mondial est en quête depuis 2023 d'une 25e couronne en Grand Chelem, qui ferait de lui le seul détenteur d'un record qu'il partage encore avec l'Australienne Margaret Court (24 trophées majeurs dont 13 décrochés avant l'ère open).

Même vieillissant, le «Djoker» (4e mondial) conserve une faculté exceptionnelle à briller en Grand Chelem, comme en témoigne sa finale à l'Open d'Australie en janvier, atteinte en battant Jannik Sinner dans le dernier carré. Mais la terre battue est la surface qui lui réussit le moins et il a laissé échapper un set à chacun des deux premiers tours de Roland-Garros contre des joueurs classés hors du top 50.

Il se frottera en outre à la pépite brésilienne Joao Fonseca vendredi au troisième tour. Le 30e mondial est souvent présenté comme l'un des hommes qui pourrait contrarier le duopole de Sinner et Carlos Alcaraz au sommet du tennis mondial, comme Djokovic avait transformé en match à trois le duel Roger Federer-Rafael Nadal.

Dans la même moitié de tableau que le Serbe, deux triples finalistes en Grand Chelem se détachent. L'Allemand Alexander Zverev (3e) est le joueur le mieux classé encore en lice et affrontera vendredi soir le Français Quentin Halys (90e).

Battu par Carlos Alcaraz en finale de l'édition 2024 de Roland-Garros, le Hambourgeois tient une occasion en or d'enfin décrocher un premier trophée majeur à 29 ans. Mais il lui faudra vaincre la peur de gagner qui l'a si souvent handicapé, comme en finale de l'US Open 2020 quand l'Autrichien Dominic Thiem avait remonté un déficit de deux sets pour triompher en cinq manches.

Moitié haute indécise

Récent finaliste du Masters 1000 de Rome, un an après remporté celui de Madrid, le Norvégien Casper Ruud (16e) est un pur spécialiste de la terre battue et a déjà disputé deux finales à Paris. Victime d'une insolation, l'ex-no 2 mondial a cependant failli prendre la porte dès le premier tour en raison de la chaleur étouffante qui accable la capitale française depuis le début du tournoi. Il pourrait en outre croiser la route de Novak Djokovic dès les huitièmes de finale, et éventuellement celle de Zverev en demi-finales.

Toujours dans la partie basse du tableau, le jeune Espagnol Rafael Jodar (29e) peut aussi nourrir des ambitions après une saison époustouflante sur terre battue. A 19 ans, le droitier madrilène a enchaîné un titre à Marrakech, une demi-finale à Barcelone et deux quarts de finale à Madrid et Rome. Il pourrait croiser la route de Zverev en quarts de finale.

Privée de Sinner et de l'Américain Ben Shelton (5e), la moitié haute du tableau est particulièrement indécise. Si le 6e mondial Felix Auger-Aliassime est le mieux classé du haut du tableau, il n'apprécie guère la terre battue et a dû en passer par un super-tie-break dès le premier tour pour sauver sa peau contre l'Allemand Daniel Altmaier (57e).

Le spécialiste argentin de la surface ocre Francisco Cerundolo (26e) et l'Italien Flavio Cobolli (14e) n'ont sans doute jamais eu une route aussi dégagée vers une première finale de Grand Chelem, dans une moitié de tableau où figure aussi le phénomène français Moïse Kouame (318e), plus jeune joueur au troisième tour d'un Grand Chelem depuis la légende Rafael Nadal.

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