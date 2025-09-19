  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

BJK Cup Jasmine Paolini sauve l’Italie et l’envoie en finale

ATS

19.9.2025 - 19:34

L'Italie s'est qualifiée vendredi pour sa 3e finale consécutive en BJK Cup. Elle a été sauvée de justesse par sa no 1 Jasmine Paolini (WTA 8), qui a gagné en simple et en double contre l'Ukraine.

Paolini porte l’Italie en finale face à l’Ukraine.
Paolini porte l’Italie en finale face à l’Ukraine.
AP

Keystone-SDA

19.09.2025, 19:34

19.09.2025, 20:01

A 6-3 4-2 pour Elina Svitolina (13e) dans le deuxième simple, la situation semblait désespérée pour la sélection transalpine, menée 1-0 après la nette victoire de Marta Kostyuk (26e) contre Elisabetta Cocciaretto (91e) plus tôt dans la journée (6-2 6-3).

Mais Paolini s'est rebellée in extremis sur le court en dur de Shenzhen, où se déroule pour la première fois la phase finale de la principale compétition féminine par équipes du tennis mondial.

La droitière toscane de 29 ans a réussi à débreaker pour recoller à 4-4 et n'a plus laissé le moindre jeu à Svitolina dans la deuxième manche.

Le début du troisième set a été très serré: Paolini a écarté pas moins de cinq balles de break dans le deuxième jeu, long de 16'42, pour conserver son service (1-1).

Malgré un ultime baroud d'honneur de Svitolina, qui a remonté un break de retard pour recoller à 4-4, la no 1 italienne a aussitôt rebreaké sur un jeu blanc avant de conclure la partie sur son service (6-4), au bout de près de deux heures et demie de combat.

Paolini et sa compatriote Errani, cinquièmes mondiales en double, ont ensuite fait respecter la logique du classement pour vaincre Lyudmyla Kichenok et Marta Kostyuk 6-2 6-3 et priver ainsi leurs adversaires d'une première finale en BJK Cup.

L'Italie affrontera en finale les Etats-Unis (18 titres en BJK Cup) ou la Grande-Bretagne, battues quatre fois en finale du temps où la compétition s'appelait encore Fed Cup et se disputait selon un format différent.

Américaines et Britanniques s'affrontent samedi à partir de 11h dans la seconde demi-finale.

Les plus lus

Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien
Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times
Le Venezuela va déployer l’armée pour former sa population au maniement des armes
Washington annonce avoir éliminé un haut responsable de l’État islamique
Nordahl Lelandais écope d’un an de prison et perd son autorité parentale
Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence