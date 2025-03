Double finaliste en Grand Chelem, l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 6e) a annoncé lundi la fin de la collaboration avec son entraîneur et compatriote Renzo Furlan. Les deux travaillaient ensemble depuis 10 ans.

Jasmine Paolini va tenter de passer un nouveau palier. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Après 10 années fantastiques passées ensemble, je veux dire un immense merci à Renzo Furlan pour tout ce qu'il a fait pour moi», a écrit la récente demi-finaliste du WTA 1000 de Miami sur Instagram. «Nous avons vécu une aventure incroyable et partagé des moments inoubliables, notamment en 2024 avec les finales à Wimbledon et Roland-Garros et l'or olympique à Paris», décroché avec sa partenaire de double Sara Errani, a-t-elle souligné.

«Renzo a été tellement important dans ma progression, aussi bien en tant que joueuse que comme personne», a poursuivi la Toscane de 29 ans. Elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la collaboration s'est achevée, ni l'identité du successeur de Furlan. ̈