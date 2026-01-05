L'ex-Russe Daria Kasatkina, qui représente l'Australie en tennis depuis mars dernier, a reconnu ressentir une certaine pression alors qu'elle joue pour la première fois dans son pays d'accueil sous ses nouvelles couleurs.

Daria Kasatkina a reconnu ressentir une certaine pression en Australie. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«En entrant sur le court, avec ces encouragements et tout, j'ai failli me mettre à pleurer», a déclaré la joueuse de 28 ans qui affiche ouvertement son homosexualité et son opposition à la guerre en Ukraine.

«Je voulais tellement gagner, j'ai ressenti cette énergie supplémentaire en fin de partie, mais malheureusement, je n'y suis pas parvenue», a-t-elle ajouté à l'issue de sa défaite en trois sets dimanche au premier tour à Brisbane face à Anastasia Potapova, elle-même Russe qui joue depuis cette année pour l'Autriche.

Kasatkina, ancienne 8e mondiale, a chuté au 40e rang WTA après avoir écourté sa saison 2025 en se disant «mentalement et émotionnellement à un point de rupture».

«J'ai traversé une année difficile. Maintenant, je vais bien mais je dois désormais me sortir de ce trou profond dans lequel je me suis enfoncée», a-t-elle déclaré dimanche.

Mais elle a souligné ressentir un autre «poids sur les épaules» car elle se sent redevable à l'Australie et veut lui apporter de bons résultats. «Je sais que personne n'attend ça de moi, mais moi je veux en quelque sorte rendre au pays», a insisté la joueuse qui compte huit titres à son palmarès.