  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Daria Kasatkina «Je dois me sortir de ce trou dans lequel je me suis enfoncée»

Nicolas Larchevêque

5.1.2026

L'ex-Russe Daria Kasatkina, qui représente l'Australie en tennis depuis mars dernier, a reconnu ressentir une certaine pression alors qu'elle joue pour la première fois dans son pays d'accueil sous ses nouvelles couleurs.

Daria Kasatkina a reconnu ressentir une certaine pression en Australie.
Daria Kasatkina a reconnu ressentir une certaine pression en Australie.
KEYSTONE

Agence France-Presse

05.01.2026, 09:34

«En entrant sur le court, avec ces encouragements et tout, j'ai failli me mettre à pleurer», a déclaré la joueuse de 28 ans qui affiche ouvertement son homosexualité et son opposition à la guerre en Ukraine.

«Je voulais tellement gagner, j'ai ressenti cette énergie supplémentaire en fin de partie, mais malheureusement, je n'y suis pas parvenue», a-t-elle ajouté à l'issue de sa défaite en trois sets dimanche au premier tour à Brisbane face à Anastasia Potapova, elle-même Russe qui joue depuis cette année pour l'Autriche.

Kasatkina, ancienne 8e mondiale, a chuté au 40e rang WTA après avoir écourté sa saison 2025 en se disant «mentalement et émotionnellement à un point de rupture».

Daria Kasatkina. «J’ai atteint un point de rupture, et malheureusement je ne suis pas la seule»

Daria Kasatkina«J’ai atteint un point de rupture, et malheureusement je ne suis pas la seule»

«J'ai traversé une année difficile. Maintenant, je vais bien mais je dois désormais me sortir de ce trou profond dans lequel je me suis enfoncée», a-t-elle déclaré dimanche.

Mais elle a souligné ressentir un autre «poids sur les épaules» car elle se sent redevable à l'Australie et veut lui apporter de bons résultats. «Je sais que personne n'attend ça de moi, mais moi je veux en quelque sorte rendre au pays», a insisté la joueuse qui compte huit titres à son palmarès.

Daria Kasatkina. «Avec tout ce qui se passe en Russie, je n'avais pas le choix»

Daria Kasatkina«Avec tout ce qui se passe en Russie, je n'avais pas le choix»

Les plus lus

La police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»
Groenland américain : Donald Trump persiste et signe !
Un homme meurt dans l'incendie de son box aux urgences
Trump menace la nouvelle dirigeante vénézuélienne
Réunion d'urgence à l'ONU sur le Venezuela – La Suisse «trop prudente»?