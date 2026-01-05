L'ex-Russe Daria Kasatkina, qui représente l'Australie en tennis depuis mars dernier, a reconnu ressentir une certaine pression alors qu'elle joue pour la première fois dans son pays d'accueil sous ses nouvelles couleurs.
«En entrant sur le court, avec ces encouragements et tout, j'ai failli me mettre à pleurer», a déclaré la joueuse de 28 ans qui affiche ouvertement son homosexualité et son opposition à la guerre en Ukraine.
«Je voulais tellement gagner, j'ai ressenti cette énergie supplémentaire en fin de partie, mais malheureusement, je n'y suis pas parvenue», a-t-elle ajouté à l'issue de sa défaite en trois sets dimanche au premier tour à Brisbane face à Anastasia Potapova, elle-même Russe qui joue depuis cette année pour l'Autriche.
Kasatkina, ancienne 8e mondiale, a chuté au 40e rang WTA après avoir écourté sa saison 2025 en se disant «mentalement et émotionnellement à un point de rupture».
«J'ai traversé une année difficile. Maintenant, je vais bien mais je dois désormais me sortir de ce trou profond dans lequel je me suis enfoncée», a-t-elle déclaré dimanche.
Mais elle a souligné ressentir un autre «poids sur les épaules» car elle se sent redevable à l'Australie et veut lui apporter de bons résultats. «Je sais que personne n'attend ça de moi, mais moi je veux en quelque sorte rendre au pays», a insisté la joueuse qui compte huit titres à son palmarès.