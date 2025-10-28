  1. Clients Privés
Tennis «Je ne comprends pas ce qui s'est passé» - Le cauchemar de Carlos Alcaraz

Gregoire Galley

28.10.2025

Eliminé mardi dès son entrée en lice au Masters 1000 de Paris par le Britannique Cameron Norrie, le N.1 Mondial Carlos Alcaraz, préfère se concentrer sur les dernières échéances de la saison: le Masters de Turin (9-16 novembre) et la phase finale de la Coupe Davis (18-23 novembre) à Bologne.

Carlos Alcaraz a été éliminé mardi dès son entrée en lice au Masters 1000 de Paris.
ats

Agence France-Presse

28.10.2025, 23:14

Vous vous êtes entraînés depuis vendredi. Vous attendiez-vous à un tel manque de sensations ?

«Je ne sais pas. Je me suis beaucoup entraîné ici. Je me sentais très bien, je bougeais bien sur le court, je sentais la balle. J'avais les idées très claires, mes objectifs également. Mais aujourd'hui, même au premier set, bien que je l'aie remporté, j'avais le sentiment que je pouvais faire beaucoup mieux que ce que j'avais fait. J'ai essayé de m'améliorer au deuxième set. Ça a été l'inverse : j'ai joué encore plus mal ! Je pense aussi qu'il faut rendre à Cameron (Norrie) ce qui lui revient : il s'est vraiment bien battu pendant le match, il a fait de très bons points. Il a aussi joué des balles que j'aurais pu renvoyer, mais je n'ai pas saisi les occasions. C'est l'un des pires matchs que j'ai joués cette saison en termes de sensations».

Comment pensez-vous pouvoir vous remettre pour les derniers tournois de l'année - Finales ATP et la Coupe Davis - si vous n'êtes pas à votre meilleur à l'heure actuelle ?

«Je vais me préparer aussi bien que possible. Il y a la Coupe Davis, des tournois importants qui m'attendent. Je veux rentrer chez moi et voir ce qui va se passer et ce que je vais faire. Mais bien sûr, je vais m'entraîner, je vais me préparer, et j'espère que cela ne se reproduira pas».

Vous avez une histoire compliquée avec ce tournoi (meilleure performance en quarts de finale en 2022, NDLR). Pourquoi ? Est-ce parce que c'est toujours en fin de saison et que vous manquez d'énergie ?

«Les autres années, je me sentais épuisé, mentalement et physiquement. Mais cette année, je me sens bien. J'ai zappé Shanghai, j'ai passé pas mal de jours chez moi. Je suis détendu. J'ai rechargé mes batteries. Je ne comprends pas ce qui s'est passé ici, mais c’est effectivement un tournoi où j'ai du mal à bien jouer. Mais j'espère que je vais arranger les choses et que je finirai par très bien jouer ici».

