Le Norvégien Casper Ruud et le Français Richard Gasquet ont apporté samedi leur soutien à l'Italien Jannik Sinner, suspendu pour une durée de trois mois par l'Agence mondiale antidopage (AMA). A l'inverse des critiques acerbes d'autres joueurs du circuit.

Stan Wawrinka se montre critique sur l’affaire Jannik Sinner. ats

Keystone-SDA ATS

«Je connais très bien Jannik», a expliqué Ruud, qui participe actuellement au tournoi d'exhibition Ultimate Tennis Showdown (UTS) à Guadalajara (Mexique). «Je suis avec lui. Je pense que c'est un bon gars», a déclaré le Norvégien, no 5 mondial, aux journalistes samedi, quelques heures après que l'Italien a été suspendu jusqu'au 4 mai.

«Bien sûr, après cela, il sera toujours le meilleur joueur du monde», a assuré Ruud à propos de Sinner, qui a presque 3700 points d'avance au classement ATP sur son plus proche poursuivant, l'Allemand Alexander Zverev et plus de 4300 sur l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Le vétéran français Richard Gasquet a également exprimé sa sympathie à l'égard de Sinner, tout en se réjouissant que le récent vainqueur de l'Open d'Australie puisse être bientôt de retour sur le circuit ATP. «Jannik est un type formidable, il a une grande personnalité et il est très gentil sur le court, il va bientôt revenir, c'est la chose la plus importante», a indiqué Gasquet, qui est également un participant de l'UTS.

Le joueur de 23 ans purge désormais une suspension de trois mois pour contamination accidentelle au stéroïde clostebol, qui avait provoqué un contrôle positif en mars 2024. Sinner manquera les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en mars, ainsi que ceux de Monte-Carlo et de Madrid en avril, mais il pourra s'aligner à Roland-Garros.

La courte durée de cette suspension, infligée après des négociations avec l'AMA, a suscité à l'inverse des critiques acerbes de la part d'autres joueurs, notamment l'Australien Nick Kyrgios et le Suisse Stan Wawrinka. «Je ne crois plus en un sport propre», a lancé le Vaudois sur X.