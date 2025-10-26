«Je ne pouvais pas m'attendre à un tel comeback» - Bencic triomphe à Tokyo !

Belinda Bencic (WTA 13) a conquis dimanche son 10e titre sur le circuit principal, le deuxième de l'année. La St-Galloise a remporté le WTA 500 de Tokyo en battant la Tchèque Linda Noskova (WTA 17) 6-2 6-3 en finale.

BENCIC WINS IN TOKYO! 👏



She beats Noskova 6-2, 6-3 to pick up a 10th career title 🤩@BelindaBencic | #TorayPPO pic.twitter.com/NP0jtfELT0 — wta (@WTA) October 26, 2025

Keystone-SDA ATS

L'histoire d'amour continue donc entre Belinda Bencic et Tokyo. C'est, faut-il le rappeler, dans la mégapole nippone que la St-Galloise a cueilli son plus beau titre, cette médaille d'or olympique conquise lors des Jeux disputés en 2021. Elle avait alors également glané l'argent en double au côté de Viktorija Golubic.

La maman de la petite Bella, qui n'était plus revenue à Tokyo depuis les JO 2021, a survolé les débats en finale. Sa gestion des points importants fut remarquable face à Linda Noskova: elle a effacé les 10 balles de break auxquelles elle a fait face, convertissant quant à elle 3 des 6 occasions dont elle a bénéficié à la relance.

«Très, très spécial»

«C'est très, très spécial de m'imposer à nouveau ici», a lâché au micro de la WTA Belinda Bencic, qui fut également finaliste du tournoi WTA de Tokyo en 2015. En finale des JO, «j'avais négocié la balle de match du même coté, et j'ai tenté le même service aujourd'hui», s'est-elle remémorée.

Sa première saison après sa maternité est donc une réussite totale. Belinda Bencic, qui pointait au 489e rang mondial en début d'année, figurera lundi à la 11e place du classement WTA. Elle a conquis deux titres en 2025 - elle avait remporté le WTA 500 d'Abou Dhabi en février - et a atteint les demi-finales à Wimbledon.

«Honnêtement, je ne pouvais pas m'attendre à un tel comeback», a assuré la St-Galloise, qui n'avait plus de classement à l'heure de renouer avec la compétition à Hambourg le 30 octobre 2024, soit six mois après la naissance de Bella. «Avec deux titres, je suis vraiment très satisfaite de ma saison», s'est-elle réjouie.

«En tennis, tu en veux toujours plus. Mais il est parfois bon de savoir se poser, pour regarder en arrière et apprécier ce qu'on a accompli», a poursuivi Belinda Belinda, qui va «savourer ce titre» avant de s'en aller conclure sa saison à Hong Kong où elle a obtenu une invitation pour un WTA 250 qui démarre lundi.

«Très fatiguée»

«Je me réjouis d'aller pour la première fois à Hong Kong. Mais je suis très fatiguée», a conclu la St-Galloise, qui vient de disputer quatre tournois en quatre semaines avec notamment trois matches-marathons de plus de trois heures livrés lors des deux dernières semaines.

Tête de série no 1 du tableau à Hong Kong, Belinda Bencic doit affronter la Bélarusse Aliaksandra Sasnovic (WTA 109) au 1er tour. Mais nul doute qu'elle saura écouter son corps et ne prendra pas le moindre risque afin d'éviter une blessure qui noircirait un tableau 2025 idyllique.