«Je ne regarde plus les victoires, les défaites, c'est fini», a souri mardi le vétéran français Gaël Monfils, à la veille du début du Masters 1000 d'Indian Wells en Californie.

Gaël Monfils dispute la 23e et dernière saison de sa carrière. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Monfils, âgé de 39 ans, est engagé dans une tournée d'adieux cette saison avant de prendre sa retraite. Le tricolore, qui n'avait plus gagné sur le circuit ATP depuis Wimbledon en juillet 2025, a franchi le premier tour du tournoi ATP 500 d'Acapulco (Mexique) la semaine passée en battant le Bosnien Damir Dzumhur, avant de perdre contre le Monégasque Valentin Vacherot au 2e tour.

Il débute dès mercredi à Indian Wells, contre un adversaire issu des qualifications à déterminer. «Je ne regarde plus les victoires, les défaites, c'est fini pour moi», a-t-il souri mardi lors d'un point presse avec l'AFP et le journal L'Equipe.

«Je n'arrive pas ici avec la meilleure préparation, j'ai joué une fois à l'entraînement sur le terrain. Mais j'ai une envie de fou, je vais tout faire pour gagner demain», a ajouté le chouchou du public, retombé au 148e rang mondial, heureux de pouvoir «honorer» l'invitation des organisateurs.

Après un très bon début d'année 2025, Monfils avait mal fini la saison, perturbé par une blessure à un pied.

«Je suis parti pour l'US Open en ayant annoncé à mes proches mais pas au public que j'allais arrêter, j'ai eu du mal à digérer cette période. J'aurais dû l'annoncer à tout le monde tout de suite, ça m'aurait moins pesé», a-t-il expliqué.