«J'ai déjà eu quelques nuits blanches», a reconnu dimanche le N.1 mondial italien Jannik Sinner au sujet de la finale d'anthologie perdue à Roland-Garros contre l'Espagnol Carlos Alcaraz en 5h29 après avoir mené 2 sets à 0 et raté trois balles de match.

Jannik Sinner a mal dormi depuis la finale perdue de Roland-Garros. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Il y a une semaine, dans la plus longue finale de Roland-Garros et l'une des plus mémorables en Grand Chelem de l'ère Open (depuis 1968), Alcaraz a remporté pour la deuxième fois le tournoi parisien en faisant céder Sinner lors du super tie-break (4-6, 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (10/2)).

L'Italien, vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année, n'avait pas réussi à concrétiser l'une des trois balles de matches qu'il s'était procurées sur le service de l'Espagnol dans la 4e manche.

«J'ai déjà eu quelques nuits blanches. Ce n'est pas quelque chose que l'on met si facilement de côté. Mais avec les jours qui passent, ça s'est amélioré», a expliqué Sinner, en conférence de presse avant de débuter sa saison sur gazon à Halle (est de l'Allemagne).

«On doit se concentrer sur les tâches devant soi et se dire que l'on a encore jamais aussi bien joué sur terre battue qu'à Paris. Les pensées négatives disparaissent plus facilement quand on rejoue tout de suite un tournoi», a expliqué Sinner.

Suspendu entre février et début mai pour deux contrôles antidopage positifs, l'Italien de 23 ans dispute à Halle son troisième tournoi depuis son retour à la compétition après les finales perdues en Masters 1000 à Rome et à Roland-Garros, à chaque fois contre Alcaraz.

Tenant du titre en Allemagne (son unique titre sur gazon, sur 19 au total), Sinner débutera le tournoi contre un joueur issu des qualifications, lundi ou mardi.

Pour se changer les idées, il est allé se ressourcer chez lui en famille dans le Haut-Adige. «C'était très détendu, on a fait aussi quelques grillades. Je n'ai pas suivi grand-chose du tennis», a-t-il expliqué.

«Je suis en tous cas à nouveau prêt mentalement pour chaque combat à Halle. Le premier entraînement était encore un peu compliqué. Mais là aussi: à chaque coup, les sensations sont meilleures», a prévenu Sinner.

S'il se hisse en finale en Allemagne, il pourrait y retrouver l'Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial battu dimanche à Stuttgart lors de sa première finale sur gazon depuis 2017 et celle perdue à Halle contre l'ancien maître des lieux, le Suisse Roger Federer.