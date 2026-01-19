Le Canadien Felix Auger-Aliassime, qui avait fini la saison 2025 en trombe et se présentait comme un trouble fête possible à l'Open d'Australie, a été contraint à l'abandon lundi dès le premier tour.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Victime de douleurs à la jambe gauche, le N.8 mondial a jeté l'éponge alors qu'il était mené 3-6, 6-4, 6-4 par le Portugais Nuno Borges (46e).

«J'ai commencé à avoir des crampes au début du troisième set et il est devenu très compliqué d'être compétitif à ce niveau. J'ai essayé, mais ce n'était pas possible aujourd'hui», a expliqué le Canadien.

Après discussion avec le kiné sur le court, le joueur a pris la décision d'abandonner. «Je n'aime pas être sur le court dans cet état. Je suis sur le court pour gagner, pour me battre avec mon adversaire. Je ne veux pas être là et me sentir comme un sac de frappe», a-t-il ajouté. «Ca ne m'était jamais arrivé jusque-là si tôt dans un tournoi, alors il va falloir regarder pourquoi ça s'est produit», a-t-il encore dit.

De son côté, Borges affrontera l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (87e) ou l'Australien Jordan Thompson (111e et bénéficiaire d'une invitation) pour tenter de se hisser comme l'an dernier au troisième tour à Melbourne. Il y avait joué les 8es de finale en 2024, son meilleur résultat en Grand Chelem à ce jour, également atteints à l'US Open en 2024.