«Un miracle» pour Kyrgios ? «Je ne veux pas me porter la poisse, mais quelque chose a disparu»

Gregoire Galley

6.11.2025

Nick Kyrgios a déclaré jeudi que sa blessure au genou gauche avait soudain évolué favorablement et qu'il pouvait espérer «un miracle» pour jouer l'Open d'Australie (18 janvier-1er février).

Nick Kyrgios a déclaré jeudi que sa blessure au genou gauche avait soudain évolué favorablement.
Nick Kyrgios a déclaré jeudi que sa blessure au genou gauche avait soudain évolué favorablement.
ats

Agence France-Presse

06.11.2025, 10:00

Le fantasque joueur australien de 30 ans n'a joué que six matchs en simple (avec une seul victoire pour cinq défaites) au cours des trois dernières saisons en raison d'opérations chirurgicales au poignet et au genou.

«Au cours du mois dernier, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'étais avec ma masseuse et mon kiné hier soir et quelque chose a vraiment changé dans mon genou», a déclaré le finaliste de Wimbledon 2022 à l'agence Australian Associated Press.

«Il n'a pas gonflé et je n'ai pas eu mal après la session. Je ne sais pas si je peux parler de miracle, mais mon genou a comme rajeuni de quelques années», a-t-il raconté, sans pouvoir expliquer cette amélioration soudaine après des mois de rééducation douloureuse.

Tennis. Un nouveau «léger contretemps» pour Nick Kyrgios

TennisUn nouveau «léger contretemps» pour Nick Kyrgios

Face à Sabalenka

«Je ne veux pas me porter la poisse, mais quelque chose a disparu (au niveau du genou), ce qui m'a permis d'aligner trois, quatre jours d'entraînement d'une heure et demie, deux heures sur un court et de bien récupérer», a-t-il poursuivi.

Kyrgios a atteint la 13e place mondiale mais a chuté au 652e rang en raison de sa longue période d'inactivité. Son dernier match remonte à sa défaite au deuxième tour à Miami en mars.

Il est prévu qu'il affronte le 28 décembre la N.1 mondiale chez les femmes Aryna Sabalenka dans un match exhibition à Dubai surnommé la Bataille des sexes.

Tennis. Une nouvelle «Bataille des sexes» est programmée !

TennisUne nouvelle «Bataille des sexes» est programmée !

