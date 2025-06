L'Ukrainienne Elina Svitolina (14e mondiale), épouse de Gaël Monfils, encore membre du top 50 et vainqueur en janvier de l'ATP 250 d'Auckland à 38 ans passés, a indiqué mardi qu'elle n'entendait pas poursuivre sa carrière jusqu'à un âge aussi avancé.

Elina Svitolina et Gaël Monfils sont mariés depuis 2021 (archive). imago images/ZUMA Wire

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je suis à l'aise avec l'idée de m'arrêter avant l'âge qu'a Gaël actuellement», a souri la droitière de 30 ans en conférence de presse après sa défaite 6-1, 7-5 contre Iga Swiatek (5e) en quarts de finale de Roland-Garros.

«Je ne voudrais pas jouer aussi longtemps, parce que je veux plus d'enfants, je veux avoir une retraite heureuse», a poursuivi l'Ukrainienne, mère d'une petite fille née en octobre 2022.

«Rester sur le circuit autant d'années, ça peut être parfois difficile, solitaire», a estimé Svitolina, ex-no 3 mondiale, qui a insisté sur les «très nombreuses activités» qu'elle a déjà en dehors du tennis.

D'ici la retraite, «le but ultime» pour l'Ukrainienne reste de gagner un Grand Chelem ou de devenir no 1 mondiale, a insisté la triple demi-finaliste dans les tournois majeurs (Wimbledon 2019 et 2023, US Open 2019).

«Mais j'essaie d'y aller étape par étape, de prendre mon temps. Pour moi, c'est parfois important de me poser pour réaliser tout le travail que j'ai accompli. Revenir après une grossesse n'est pas une tâche facile», a rappelé Svitolina.

«J’ai encore une chance de disputer des titres»

«Je sens que j'ai encore une chance de disputer des titres et des matches accrochés face aux meilleures joueuses. J'y crois sinon je ne serais pas ici à jouer et à me battre, je serais à la maison en train de profiter de ma retraite», a développé la native d'Odessa.

«J'ai l'impression que je gagne beaucoup de matches, que je joue bien contre les meilleures joueuses. Je ne suis pas très loin» d'atteindre ses objectifs, «mais je dois encore travailler sur quelques petites choses pour maintenir ce niveau», a jugé la lauréate du WTA 250 de Rouen en avril.

«Ma saison sur terre battue a été très bonne», s'est satisfaite Svitolina, qui a gagné 16 matches en quatre tournois cette année sur la surface ocre.