Naomi Osaka, éliminée d'entrée à l'Open d'Australie pour son retour en Grand Chelem lundi, six mois après avoir donné naissance à sa fille, s'est décrite comme «sur les talons et hésitante».

Naomi Osaka a été éliminée d'entrée à l'Open d'Australie. ats

«Je crois que c'était vraiment un bon match. J'ai fait du mieux que je pouvais. C'était vraiment sympa de revenir sur la Rod Laver Arena», a commenté l'ex-N.1 mondiale quadruple lauréate en Grand Chelem, malgré sa défaite 6-4, 7-6 (7/2) face à Caroline Garcia.

«J'aurais pu faire un peu mieux dans mes coups de fond de court, a-t-elle poursuivi. J'étais constamment sur les talons et hésitante. Peut-être parce que je n'ai pas joué de matches depuis un certain temps. Je réfléchissais un peu trop à savoir quoi faire. Je pense que ça viendra avec le temps. Mais pour l'instant, ça craint.»

Son retour entamé début janvier, après quinze mois hors circuit, ressemble-t-il à ce qu'elle imaginait ?

«Je ne dirais pas» ça «parce que je suis assez zinzin pour penser que j'aurais pu gagner le tournoi. Je crois que c'est cette illusion qui me permet de gagner des tournois», a-t-elle répondu en souriant. «J'imagine qu'il faut juste que je continue à m'entraîner dur au quotidien et que je joue beaucoup plus de matches, et j'espère que mes rêves deviendront réalité.»

«Bien sûr, il faut que je me rappelle qu'il y a six mois, j'étais enceinte. Bien sûr, il y a une voix dans ma tête qui me dit: +Qui es-tu pour imaginer revenir et te mettre immédiatement à gagner des matches ?+ Mais quelque part je m'attends toujours à avoir ma chance», a ajouté Osaka.

Son Open d'Australie déjà terminé, la Japonaise de 26 ans prévoit de jouer à «Dubaï, Indian Wells, Miami, Charleston, et probablement la saison complète sur terre battue».