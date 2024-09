Le no 1 mondial Jannik Sinner s'est dit «déçu et surpris» de l'appel interjeté quelques heures plus tôt par l'Agence mondiale antidopage dans une affaire le concernant, samedi en marge du tournoi de Pékin.

AFP Clara Francey

«On ne peut pas tout contrôler. Je suis bien sûr très déçu et aussi surpris», a dit l'Italien, dont l'AMA demande la suspension pendant un à deux ans pour deux contrôles positifs à un stéroïde en mars dernier, alors qu'il avait été précédemment blanchi par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia).

«Il y a eu trois audiences et les trois se sont terminées très positivement pour moi», a-t-il dit à la presse après avoir battu le Russe Roman Safiullin en 8e de finale du tournoi de Pékin 3-6, 6-2, 6-3.

S'exprimant ensuite en italien, il s'est dit «convaincu d'être reconnu innocent», précisant qu'il avait été mis au courant «en privé» de la décision de l'AMA «quelques jours» plus tôt.

Sinner a subi en mars 2024 deux contrôles antidopage positifs à huit jours d'intervalle en mars lors de la tournée nord-américaine. Des quantités infimes de clostebol (anabolisant) ont été retrouvées dans ses urines.

L'Itia avait accepté fin août son explication selon laquelle il avait subi une contamination accidentelle à cause d'un spray utilisé par un membre de son équipe.

C'est désormais le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui doit trancher.